Tres años de cárcel por apuñalar a un conocido en un bar de Abanilla

Se enfrentaba a nueve años y once meses de cárcel por intentar matar a un hombre en un bar de Abanilla, allá por enero de 2017. Pero él dijo que no quería matarlo. Que solo pretendía «asustarlo». La Audiencia Provincial de Murcia era escenario la semana pasada del juicio contra Francisco Jesús C. P., que admitió que acuchilló a un conocido en el pueblo, aunque alega que, cuando lo hizo, iba drogado.

La Audiencia ya ha dictado su sentencia. Condena al procesado a tres años y nueve meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa. Tiene en cuenta tanto la circunstancia agravante de reincidencia como la atenuante de drogadicción.

Asimismo, tal y como se detalla en la sentencia, tiene prohibido acercarse a su víctima a menos de 200 metros. Y no podrá comunicarse con él por ningún medio, establece el tribunal.

Al principio de la vista de la semana, el abogado defensor de Francisco Jesús, José Ángel Alfonso, aportó un informe en el que se acreditaba que el procesado tiene «una discapacidad reconocida de un 65%», así como «inteligencia límite». En su declaración, Francisco Jesús insistió en que no quería matar al hombre, que «quería asustarlo porque me amenazó verbalmente». «¿Que le dijo?», preguntó entonces el fiscal. «Cosas», respondió el acusado. «Es que hace tiempo, no me acuerdo de las cosas», añadió.

Francisco Jesús fue detenido en enero de 2017 e ingresó en prisión, donde continúa.