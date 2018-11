Fortnite para combatir el frío y el sueño

Ordenadores portátiles y de mesa, sudaderas, comida, cascos y auriculares y, por supuesto, muchas ganas de pasarlo bien para vivir durante todo el día ´enganchado´ a las pantallas.

La Lan Party de Molina de Segura reunió a decenas de jóvenes durante todo el sábado y la madrugada del domingo dispuestos a jugar a los videojuegos más demandados, desde ´Call of Duty´ hasta el ya considerado histórico ´League of Legends´ e incluso el simulador de fútbol ´Fifa 19´. Pero sin duda, el juego estrella de la Lan Party fue ´Fortnite´.

El videojuego que simula una batalla real en el que compiten hasta cien jugadores en una misma partida y en la que solo puede quedar uno en pie fue el que aparecía en todas las pantallas de los ordenadores de los presentes.

''Pues no ha estado mal esta partida, he terminado entre los diez mejores y he acabado haciendo diez bajas (muertes). Este es el juego del año, al que juegan la gran mayoría de personas, ya que te permite jugar con amigos online y engloba varios géneros, como la supervivencia, la acción o el shooter (juego de disparos)'', comentaba Álvaro, un joven que asegura que es la primera vez que acude a esta Lan Party de Molina y que confesó que los años siguientes repetiría.

Una de los motivos por los que los ´gamers´ deciden sacar de sus casas los ordenadores y llevarlos hasta un sitio para acabar haciendo lo mismo que pueden hacer en sus habitaciones es el ambiente. Sergio, otro amante de estas fiestas online, indicó que ''el poder jugar y navegar en la Red a una velocidad mucho más potente que la que puedes tener en tu vivienda junto a que acabas haciendo amigos con gustos en común es un factor clave a la hora de vivir con intensidad esta experiencia''.

Y es que la Lan Party comenzó a las doce del mediodía del sábado y no terminó hasta las diez de la mañana de ayer. Junto a la zona reservada para los ordenadores, también todos los vecinos de Molina podían probar a ´engancharse´ a esta fiesta, ya que pusieron simuladores de conducción para que cualquiera pudiese probarlos, así como diversas consolas con varios títulos actuales para pasar un buen rato jugando.