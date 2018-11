César Hernández : "La sutura del anillo discal es el aliado del futuro de la cirugía de la hernia de disco"

­

César Hernández García, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital de Cieza, ofrece el próximo jueves, 15 de noviembre, a las 20.00 horas y en el colegio infantil Paseo Rosales de Molina de Segura, una charla bajo el título Últimos avances en la hernia de disco», que se enmarca en las Conferencias de Divulgación Científica organizadas por la Fundación de Estudios Médicos (FEM) de este municipio.

¿Cuáles son los últimos avances más destacados que se han experimentado en las operaciones de hernia de disco?

La cirugía de la hernia de disco ha padecido numerosos experimentos sin resultados satisfactorios (láser, quimionucleolisis y otros procedimientos no resolutivos). La endoscopia sí ha supuesto un avance, si bien no definitivo. La microcirugía y el cuidado en el manejo de los tejidos, y en el futuro la sutura del anillo discal son los mejores aliados.

El equipo que usted dirige en el hospital de Cieza ya fue pionero, hace un par de años, en una técnica para este tipo de intervenciones. ¿En qué consistía?

En la extracción de la hernia mediante la endoscopia posterior, a través de un mínimo abordaje, y sin dañar los tejidos y estructuras de la columna.

Hablar de la hernia discal es hablar de una enfermedad que, aparentemente, es bastante común. ¿Cuáles son sus síntomas y por qué se produce?

Habría que hablar de la evolución del disco con la edad; de los cambios fisiológicos (abombamientos, pérdidas de hidratación y de altura, etc), que nada tienen que ver con el concepto de hernia discal. La hernia es la salida de material del nucleo del disco fuera de la estructura o cápsula que lo envuelve, comprimiendo habitualmente un nervio o raíz nerviosa, y provocando, como síntoma más frecuente una ciática.

¿Es más común en hombres que en mujeres? ¿Por qué?

No existe diferencia de prevalencia entre sexos. Pueden existir factores predisponentes, como la actividad física, posturales, etc.. Pero no existe una causa determinada que la produzca.