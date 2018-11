Odas a los caídos por la patria

Los mandos de la Escuela Méndez Parada recuerdan a dos soldados que perecieron en 1961.

Los cementerios de Alcantarilla, San Javier y Torre Pacheco, localidades que tienen en su territorio cuarteles militares, celebraron ayer los tradicionales homenajes castrenses a los caídos por la patria. El homenaje en todos los casos se produjo con la colocación de flores y bandas en los nichos propiedad del Ejército.

Con la presencia del teniente coronel Francisco Luis Martín Siverio, subdirector-jefe de estudios de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, de la Base Aérea de Alcantarilla, el cementerio vivió el recuerdo a dos soldados paracaidistas que fallecieron en 1961 realizando sus cursos de paracaidismo. En uno de los nichos se encuentra el soldado Antonio Ondo Motos, nacido en Rio Muni (Guinea Ecuatorial), quien falleció a los 22 años y era alumno del 63 curso básico de paracaidismo. Murió al llegar a la base tras un permiso y manifestar que se encontraba enfermo.

Mientras que en el otro nicho se encuentra el soldado de 21 años Simón Jimeno González, natural de Roda de Eresma (Segovia), que falleció ahogado al caer al río Segura por una zona cercana a Alcantarilla, cuando se bañaba junto con otros compañeros alumnos paracaidistas del 65° curso del Ejército de Tierra. Cayó en un agujero-hoyo con tan mala fortuna que no pudo salir por no saber nadar, pereciendo ahogado al no poder auxiliarle sus compañeros. Según consta, «inmediatamente que se tuvo conocimiento, de la Base salieron varias patrullas para intentar rescatar el cadáver».

Por otra parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y varios miembros de la Corporación municipal asistieron en el cementerio de la localidad al acto con el que la Academia General del Aire (AGA) recuerda a sus militares fallecidos coincidiendo con el Día de los Caídos por la Patria que celebran las Fuerzas Armadas Españoles el 2 de noviembre.

El coronel director de la AGA, Miguel Ivorra, presidió el acto, celebrado en el recinto militar que acoge el cementerio de San Javier, al que asistieron distintos mandos militares, un escuadrón de alumnos, así como la agrupación Damas de Loreto, y ciudadanos que se acercaron al camposanto para compartir la ceremonia castrense que se inició con la izada de bandera al son del himno nacional interpretado por la Unidad de Música de la AGA.

El coronel Miguel Ivorra y el alcalde fueron los encargados de colocar una corona de laurel en memoria de los militares fallecidos junto a la cruz que preside el panteón al aire libre de la AGA en el cementerio de San Javier donde sonó el himno del Ejército del Aire para despedir el acto.

Finalmente, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, acompañado por miembros de la corporación municipal, asistieron en el cementerio al acto que como cada año la AGA dedica allí a la memoria de los militares fallecidos de la academia en acto de servicio y que fueron enterrados en la zona militar del camposanto.