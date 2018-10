Cambiando el móvil por los hijos en Los Alzácares

Actualmente la tecnología ha colonizado nuestras vidas. Tanto es así que la utilizamos para cualquier aspecto en nuestro día a día: teléfonos móviles, tablets, ordenadores y demás aparatos electrónicos han desplazado en la vida de los adultos, pero también en la de los niños, otras actividades más saludables como jugar al aire libre, leer, pasear o mantener una charla en familia.

Con el fin de 'desconectar' y poner remedio a estos hábitos de la era moderna ha nacido la campaña lúdica 'Desconecta tu smartphone. Conecta con tus hijos' en Los Alcázares.

Según Anastasio Bastida, alcalde de la localidad, esta idea surgió «al contemplar un día en un parque a una familia que, en vez de estar jugando, estaba con el móvil y las videoconsolas aislados unos de otros», añade «con estos comportamientos estamos creando autómatas que se están perdiendo el jugar como se hacía antaño».

'Conecta con tus hijos', precisamente busca esa desconexión de las tecnologías, pero también esa conexión que en muchas familias se está perdiendo. Una unión que se establece mediante el juego y la experiencia de compartir entre padres e hijos actividades en las que ambos pasen un buen rato.

De esta manera, dos sábados al mes, en las plazas y parques de Los Alcázares, los vecinos más pequeños del municipio tendrán la oportunidad de descubrir juegos clásicos como el elástico, las tres en raya, el parchís, la peonza y la rayuela, entre otros.

Pero no sólo se jugará a juegos tradicionales conocidos, ya que según el edil «estamos abiertos a sugerencias. Cualquier vecino que sea de otra comunidad y sepa algún juego típico de allí está invitado a compartirlo».

Por lo que cada sábado se realizarán actividades diferentes, animando a que la gente repita las veces que quiera. Además, se reparte en estas reuniones un almuerzo saludable gratuito que consta de una pieza de fruta, un yogur y agua mineral. La única condición a cumplir para poder asistir es no llevar encima ningún aparato electrónico.

Decenas de familias pudieron disfrutar del primer encuentro lúdico de esta campaña que si tiene éxito se prolongará en el tiempo. Tamara Salazar, madre y vecina de Los Alcázares, comenta que «la verdad es que hace falta una actividad así, porque últimamente no nos damos cuenta y dedicamos mucho tiempo a nosotros, al móvil y no a nuestros hijos» y continúa en referencia a los juegos tradicionales indicando que «los niños no saben ni lo que es una peonza y nunca han jugado. Ellos no saben jugar a otra cosa que no sea al móvil y la tablets. Lo bueno de esta actividad es que ahora me pedirán estos juegos en casa».

«Lo de desconectarse me parece una idea muy acertada. Hemos creado una rutina en la que necesitamos las aplicaciones y los móviles para relacionarnos con el resto del mundo. Pero la realidad es que no necesitas tanta tecnología» comenta Juana Pérez, otra madre que acudió a jugar con sus hijos, y concluye «me gustaría que la gente se animara y viniese. Yo tengo dos hijas y esta actividad ayuda a evadirse de las pantallas. Me parece una idea fabulosa a repetir en todos los pueblos y ayuntamientos». La próxima cita será el 10 de noviembre, de 11.30 a 13.30, en la antigua pista de skate de la localidad alcazareña.