La Edad del Bronce resurge en Mula

La ciudad de Mula acogerá el lunes 29 y el martes 30 de octubre a alfareros y arqueólogos procedentes de cinco países europeos para el Encuentro Internacional Crafting Europe in the Bronze Age and Today (Crafter). El evento, que contará con sesiones abiertas al público muleño, tiene doble propósito: difundir el patrimonio arqueológico de Prehistoria reciente europea y dinamizar la alfarería tradicional.

Coorganizado por la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida (ASBA) y por el Ayuntamiento de Mula, marcará la primera fase del proyecto europeo , una iniciativa desarrollada a partir de la cooperación entre ocho organizaciones de España, Países Bajos, Alemania, Hungría y Serbia, con financiación del programa 'Europa Creativa' de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). El objetivo último del proyecto es que los artesanos europeos encuentren en la cerámica de cuatro sociedades de la Edad del Bronce (2200-1500 a.C.) una fuente de inspiración para nuevos productos culturales y artísticos.

Este encuentro internacional reunirá a 25 profesionales para compartir ideas y experiencias, a través de ponencias, una mesa redonda y demostraciones de alfarería experimental. De aquí resultarán estrategias comunes que ayudarán a los alfareros participantes a idear nuevos productos culturales inspirados por la Edad del Bronce de Europa, dando al mismo tiempo mayor visibilidad al patrimonio arqueológico que les sirva de inspiración.

El miércoles 31 de octubre, los yacimientos argáricos de La Almoloya (Pliego) y La Bastida (Totana), así como dos talleres totaneros de alfarería, protagonizarán el cierre del evento con visitas guiadas. Esta primera gran actividad del proyecto Crafter tendrá, además, el sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.



Cooperación europea

Crafter es uno los dos proyectos con liderazgo español premiados este año por la convocatoria de Europa Creativa. La entidad que coordina el proyecto, ASBA, es una asociación sin ánimo de lucro de Totana, dedicada a la promoción de la llamada sociedad de El Argar (2200-1550 antes de nuestra era). Además de ASBA y del Ayuntamiento de Mula, el proyecto tiene como socio español a la Universidad Autónoma de Barcelona, responsable de los contenidos arqueológicos y educativos. Las otras cinco entidades participantes son el Museo de Para?in (Serbia), la Academia Húngara de Ciencias, el Museo Déri, de Debrecen (Hungría), la asociación EXARC (Países Bajos) y el Museo Estatal de Prehistoria de Halle (Alemania). Al encuentro internacional de este mes se sucederán otras actuaciones hasta su conclusión a finales de 2019. Destacan la filmación de documentales sobre la alfarería prehistórica y contemporánea, y la realización de una exposición con todos los resultados del proyecto, que tendrá lugar simultáneamente en cuatro museos europeos, entre los que se encuentra el Museo Ciudad de Mula.

A las actuaciones en el marco del proyecto se unen a la reciente concesión al consistorio de Mula de una subvención de los fondos europeos Leader, para desarrollar el 'Proyecto básico y de ejecución para la adecuación museográfica y ampliación del Museo Ciudad de Mula: La Almoloya'.