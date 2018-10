Marta Riquelme: "Trabajar la autoestima es la clave para mejorar la salud emocional"

La caravaqueña ofrece esta tarde a las siete una charla en la Biblioteca Regional en la que desglosará cinco claves para el desarrollo del control emocional. "Debemos sentirnos satisfechos y útiles en la sociedad, pero también debemos tener tiempo para nosotros mismos", asegura Riquelme.

La psicóloga caravaqueña Marta Riquelme ofrece hoy a las siete de la tarde una conferencia gratuita en el salón de actos de la Biblioteca Regional de Murcia sobre las cinco claves para mejorar el control emocional.



En primer lugar, ¿cuáles son esas cinco claves para mejorar el control emocional?

Pasan por conocerse un poco y trabajar la autoestima y el autoconocimiento. Otra de ellas, sería conocer técnicas de relajación, aprender a controlar nuestros pensamientos, así como de dónde venimos y cómo influye nuestro pasado o cómo reaccionamos a las circunstancias. Y la última, y para mí la más importante y a la que más tiempo le dedico, es saber un poco cuales son las funciones de cada una de las emociones y de los sentimientos, y una vez que conocemos dichas funciones será necesario saber reconocerlas.

¿A quién está dirigida esta charla?

Al público en general de todas las edades. De hecho hay gente bastante joven con 13 o 14 años a la que le puede parecer muy interesante aprender a gestionar sus emociones. Así que de ahí en adelante, a cualquier persona que quiera aprender un poco a conocerse mejor, identificar sus emociones y utilizarlas de una forma más satisfactoria que en ocasiones se nos desbordan un poco.



Hoy en día se habla mucho de la autoestima, supongo que también está muy vinculada a la manera de este control emocional.

La autoestima es la primera clave que debemos trabajar para mejorar nuestro control emocional, si no tengo una buena autoestima, más que de la autoestima, sería del auto concepto, es decir, del concepto que tenemos de uno mismo. O la autovaloración, qué valoramos de lo que hacemos y qué valoramos de forma negativa. En definitiva, todos esos factores están influyendo en cómo me expreso ante una situación. Si tengo un concepto o valoración de mi que es negativa, quizás pueda sentir un ataque cuando no me lo están haciendo, o justo tener la reacción contraria.

En estos tiempos de estrés, ¿qué es lo más se echa en falta en la sociedad?, ¿qué carencias estamos teniendo?

Creo que una carencia importante es no dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Está muy bien hacer muchas cosas y sentirnos satisfechos. Debemos sentirnos satisfechos y útiles en una sociedad, pero nos falta un poco poder tener tiempo para dedicarnos a nosotros, mirarnos a nosotros mismos y ver cómo nos estamos sintiendo y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Son cuestiones sencillas, básicamente darnos un paseo y disfrutar sin pensar lo que vamos a hacer después. Hay que buscar un tiempo para desconectar y centrarnos en nosotros. El estrés que lleva la sociedad actual nos está quitando ese privilegio que antes la gente tenía bastante más arraigado.

¿La soledad es uno de los factores que puede influir?

Nunca me lo he planteado así, pero puede influir porque cuando nos sentimos solos no podemos expresar las emociones que tenemos. Las emociones no hay solamente que tenerlas, sino sentirlas e identificarlas, y expresarlas. Esa sensación de soledad, de no tener gente con la que compartir lo que a uno le ha sucedido a lo largo del día, también nos altera bastante, porque la emoción nos desborda más, siempre algo compartido parece que se lleva mejor.

La charla se impartió también recientemente en Caravaca, ¿qué tal fue la acogida?

La verdad es que sorprendentemente bien. El salón del Círculo Mercantil se llenó de gente. Para mí fue muy grato ver que tenía tan buena acogida y a la gente le gustó bastante, eso fue lo que me transmitieron.

¿Tiene prevista alguna charla más, porque además habrá también unos talleres?

Lo que he preparado ha sido un proyecto completo para este curso 2018-19. En el proyecto, he realizado tres bloques y cada bloque consta de cinco talleres de sesiones grupales, y dos charlas por cada uno de los bloques. Esta es la primera pero habrá cinco bloques y sesiones más hasta finales de mayo del año que viene.