El polémico 'Día del Hombre' de Archena llega al Congreso de los Diputados

Este miércoles 17 de noviembre Archena celebra el 'Día del Hombre', una fiesta no reconocida por ningún organismo oficial y que ha creado polémica, primero en el municipio y, finalmente, en el Congreso.



La diputada socialista Carmen Baños ha escrito una carta cargada de ironía a la propia alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, en la que le pide "el dossier informativo en el que se ha basado el apoyo del Ayuntamiento de Archena" a esta celebración, así como "argumentos de peso" con el fin de "ampliar" sus conocimientos "sobre la igualdad entre mujeres y hombres". Y es que, según reconoce, no ha "acertado a comprender" cuáles han sido los motivos de la Alcaldía.



En concreto, desde el Grupo Socialista en el Congreso le han pedido el acuerdo municipal o de la junta de gobierno de apoyo a la celebración del 'Día del Hombre', el expediente de los servicios municipales relativo a la tramitación del acuerdo y la memoria económica de la tesorería municipal que refleje la inversión realizada.



Carmen Baños se ha comprometido a que esa información sea "acogida con ánimo inclusivo por parte del Grupo Socialista en el Congreso y remitido a los paneles de expertos que respaldan las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de Violencia de Género para su evaluación".



Por el momento, desde el Ayuntamiento de Archena no se ha remitido ninguno de estos documentos al Congreso, aunque la alcaldesa sí ha salido al paso en diferentes medios de comunicación que se han hecho eco de esta fiesta.



El Ayuntamiento, además, envió una nota de prensa explicando que se trata de una iniciativa de los propios comerciantes del municipio, y aseguran que se trata de una fiesta "pensada para toda la familia".. "Es una fiesta de todos y para todas", insiste Fernández en el comunidado, en el que añade que se trata de una oportunidad para las empresas locales para que promocionen sus negocios. Por ello, manifiesta su "incondicional apoyo como mujer, pero sobre todo como persona" a esta iniciativa



"Rey+hombre+vinos"

#AvisoColombine para @AytoArchena

?No existe el Día de los Hombres, ninguna propuesta ha sido admitida por ningún organismo internacional

?No entendemos qué relaciona "rey+hombre+vinos"

?La @ONU_es sí avala el 17N como el Día del Niño Prematuro y el 19N como Día del Retrete pic.twitter.com/9f34HC3vSW — COLOMBINE Mujeres Periodistas Feministas RMurcia (@PColombineRM) 14 de octubre de 2018

¿Qué pensarías si tu ayuntamiento se inventara un día como #ElDiaDelHombre (que la ONU NO reconoce)?



Pues sí, el PP vuelve a abochornar a la Región: el Ayuntamiento de Archena se ha inventado el "Día del Hombre" con el lema "El Rey de tu casa".



Seguro que sale en #ElIntermedio pic.twitter.com/sQj9eam16g — Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) 15 de octubre de 2018

Sin embargo, las críticas vertidas sobre el '' han seguido llegando y tienen un denominador común: elLaalzó la voz enpara mostrar sus sorpresa por la relación entre los conceptos 'rey', 'hombre' y 'vino' (habrá una cata en el acto de celebración).Tambiénhan criticado la iniciativa del: "El PP vuelve a abochornar a la Región".