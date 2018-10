Asaltan un almacén armados con un punzón y roban 17.000 euros en mercancía

La Benemérita busca a cuatro individuos que el pasado fin de semana asaltaron una nave en Las Torres de Cotillas y se llevaron 17.000 euros en mercancía, indicaron fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, en una empresa ubicada en la calle Cordelia de la citada localidad. La firma se dedica al comercio internacional y la compraventa de producto al por mayor.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, todo comenzó el viernes, cuando unas personas fueron a la nave y acordaron con uno de los empleados la compra de diversos productos por un valor aproximado de unos 35.000 euros. Quedaron en verse al día siguiente por la mañana. Los trabajadores empezaron a preparar los productos.

Sobre las diez de la mañana del sábado, cuatro sujetos se presentaron en el lugar. Uno de ellos, se detalla en la denuncia, portaba un punzón, y se lo puso en el cuello al empleado. Le quitaron el móvil, le pegaron en la cara y le dijeron: «Estamos vigilando tu casa desde temprano, te salvas de que no te mate y te meta en el maletero y te lleve a tu casa, así que arregla las cosas aquí».

A otro de los delincuentes, relata el trabajador agredido, lo reconoció, ya que le hizo unas compras hace años. Este otro le dijo: «No te dejo parapléjico porque me vas a pagar, si me haces algo verás de lo que soy capaz, me vas a pagar todo lo que perdí». A continuación, le golpeó.

La víctima, bajo amenazas, cargó los productos que los asaltantes habían elegido en un camión que ellos mismos habían llevado.

Una vez cargada la mercancía, uno de los ladrones obligó al empleado a que firmase un papel en el que ponía que los productos correspondían a un abono por importe de unos 17.000 euros. «Todo ello, entre golpes y patadas», prosigue la denuncia.

La Policía Judicial instruye diligencias para tratar de dar con los cuatro sospechosos, que perpetraron el atraco a cara descubierta y, según las primeras informaciones, serían extranjeros.