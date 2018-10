La ITV de Yecla cubrirá un parque móvil de 25.000 vehículos

La primera estación de Inspección Técnica de Vehículos en Yecla ya es una realidad. Este miércoles abrieron sus puertas las instalaciones que acogen por primera vez este servicio en el municipio. Hasta ahora los vecinos tenían que desplazarse hasta alguno de los pueblos de los alrededores donde hubiese una ITV, como Jumilla o la localidad albaceteña de Almansa.

Durante la primera jornada, más de cincuenta vehículos han pasado la inspección, según fuentes de la empresa. Ha sido un servicio reclamado por los yeclanos durante años. Y así lo confirma Jorge Sánchez, uno de los primeros conductores que se ha acercado con su vehículo hasta la Avenida de la Paz, donde está ubicada la nave: «Casualmente tenía que pasar la ITV esta semana. Nada más enterarme de que por fin podía hacerlo en Yecla he venido hasta aquí. Me he ahorrado el viaje hasta Jumilla y las frecuentes colas que suele haber en esa estación».

Los particulares no son los únicos en recibir la noticia con los brazos abiertos. La industria yeclana mueve cada día decenas de camiones que transportan hasta otras partes de España y de Europa su mercancía. Transportes Naygar, afincada en Yecla y con una flota de 38 vehículos, es una de las que más se beneficiará de un servicio de ITV próximo: «Nosotros solíamos acudir a Jumilla y también a Almansa. Es mucho más sencillo y cómodo para nosotros ahora».

Lo mismo ocurre con otra empresa parecida, Candela Transportes: «Tenemos cerca de 40 vehículos. Preferimos tener la ITV a dos kilómetros que a veinticinco. Además, evitamos tener que tomar la carretera de Jumilla con el riesgo que supone». Las empresas que lo requieran contarán con un servicio especial distinto al de los vehículos particulares con el objetivo de agilizar el proceso de inspección.

La nueva estación cuenta con una plantilla de 9 personas que ocupan diferentes cargos dentro del funcionamiento del servicio y cubrirá un parque móvil de 25.000 vehículos. Esta es, además, la primera estación de ITV que abre en la Región tras la liberalización del mercado y que cuenta con la certificación de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación.

Los propietarios llevaban varias semanas con las instalaciones listas para comenzar a funcionar a la espera de que la administración regional diese luz verde. «Hace veinte años que no se concedían en la Región de Murcia licencias para abrir nuevas estaciones y creo que la administración ha tenido dudas a la hora de elegir qué proceso seguir», destaca Eva Patricia García, gerente de la estación.

«Ha sido un proceso duro y difícil. Cada vez que creíamos haber llegado al final, nos pedían algo nuevo, pero finalmente lo hemos conseguido». Esta estación no ha sido la única en esperar a conseguir la aprobación de la administración. Justamente en la parcela contigua, otra empresa espera tener los permisos necesarios para abrir la que podría ser la segunda estación de ITV de Yecla.