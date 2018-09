Miguel Márquez: "La presencia de San Juan en Caravaca es muy fuerte y marcada"

Entrevista. Miguel Márquez OCD es el padre Provincial de los Carmelitas. En el escalafón eclesiástico por encima de su figura está el del padre General de la orden, Saverio Cannistrà, y por encima solo queda la autoridad del Papa. El cargo, como sucede en el caso de los obispos, no es de por vida y únicamente se puede renovar por dos periodos. Los carmelitas eligen a sus superiores en un encuentro que denominan ´capítulo´.

¿En qué consiste el trabajo del Padre Provincial?

Es el coordinador y responsable de toda la una provincia religiosa de los carmelitas. Uno de los objetivos es animar y destinar a los frailes, así como ver el funcionamiento de nuestros conventos, animando la vida conventual y alentar ese camino que tiene que realizar ese convento en el espíritu de Santa Teresa.

¿Qué abarca la provincia Ibérica de Santa Teresa?

Prácticamente toda España menos Navarra y País Vasco. Luego también incluye tres países en África (Burkina, Togo y Cosa de Marfil), y también tres países en Sudamérica (Uruguay, Bolivia y Paraguay). Actualmente hay unos 350 frailes y más de medio centenar de conventos de frailes. Aunque no todos los conventos de monjas dependen directamente de nosotros, somos unos 140 monasterios de religiosos dentro de la provincia.

Centrándonos más en países de África, donde también existe otra congregación con presencia en la Región como es la Consolación, ¿cuál es el trabajo que están realizando?

Además existen una cercanía entre las dos ordenes, de hecho en Burkina tenemos al lado una casa de la Consolación donde tienen una residencia. El Carmelo tiene una presencia allí fuerte, se cumple este 2018, el XXV aniversario de la fundación en aquel país, y fueron los frailes de la zona de Aragón-Valencia los que iniciaron el camino. En unos días estaremos en Burkina celebrando con ellos estos 25 años de gracia. La verdad es que es un proyecto muy intenso con cerca de 40 frailes que son de allí, y ahora se ordenan cinco más. En la zona, concretamente en Abiyán en Costa de Marfil, tenemos un orfanato que recoge más de medio centenar de niños huérfanos. También tenemos dispensario y un centro de salud. También trabajamos en materia de educación y tenemos una escuela con cerca de 700 niños. En otros sitios como Burkina tenemos un centro para estudiantes, y hemos conseguido, junto a Manos Unidas, abrir un grifo de agua.

La orden proviene del Monte Carmelo, ¿Cómo fueron los principios y cuáles son los objetivos?

Históricamente hay dos orígenes, el primero en torno al siglo XIII, en el monte Carmelo. Fue entre la tercera y cuarta Cruzada, donde hubo un grupo de hombres, posiblemente occidentales, que se quedan a vivir en una vida muy sencilla en un valle muy pequeño que da al Mediterráneo, muy cerca del Santuario de Stella Maris, el famoso santuario de la virgen en el promontorio. Un sitio muy visitado en Haifa. Los textos dicen que junto a la fuente de Elías, un grupo de hombres se ponen a vivir, construyen una capilla que dedican a la virgen y que aún se conserva sus ruinas. Cuando regresan a Europa se extiende la devoción que traen y les comienzan a llamar los carmelitas. Ese fue el primer origen. Luego, en el siglo XVI, Santa Teresa, que vive en un monasterio de beatas carmelitas en Ávila, inicia un nuevo camino, una reforma, que da comienzo a las carmelitas descalzas. Comenzando un camino con dos ramas, los antiguos carmelitas y el nuevo Carmelo de Teresa de Jesús, que viene con la peculiaridad y genialidad de Teresa.

Gracias a esas fundaciones de Santa Teresa, hoy los carmelitas están en Caravaca.

Efectivamente, la primera vez que llega San Juan a Caravaca es para asistir a las monjas carmelitas en su primer capítulo. Santa Teresa no pudo venir, y mandó una carta para fundar en Caravaca, y viene el Santo que repitió hasta en siete ocasiones, especialmente desde Beas. Este es el origen que se está poniendo en valor en los últimos años del Camino de San Juan, uniendo Beas de Segura y Caravaca de la Cruz. La presencia en Caravaca del santo es muy fuerte y marcada, además se nota en la gente de la ciudad, ese orgullo y agradecimiento que tienen por la figura de San Juan. En la historia siempre la gran fundadora ha sido Santa Teresa, él parece que no tiene tanto ese título, pero aquí tiene una presencia muy marcada. A medida que pasa el tiempo, los dos místicos se revalorizan, está la gente muy hambrienta de la figura de estos personajes, hay mucha autenticidad dando un mensaje muy fuerte.

¿Qué tal le ha parecido la exposición de Místicos de Caravaca?

Preciosa, te sobrecoge. No solo es arte hay algo más, se trata de una exposición que tiene alma, tiene algo latiendo. Cuando la gente se acerca a los místicos realmente se acerca a un territorio muy vivo, y la exposición lo que realmente refleja es la fuerza y la vida, se puede ver en las miradas de los cuadros y las imágenes. Esa es la idea de un místico, cuando vas a su encuentro te remite a algo que está vivo en nuestros días. Siglos después, podemos afirmar que la huella de los místicos sigue viva. Donde se ha reflejado de una forma sorprendente la fuerza de los místicos y la viveza que tienen ha sido en el centenario Teresiano, que celebramos hace tres años, fue un desbordamiento en todos los órdenes: artísticos, literario, en la espiritualidad y en las celebraciones. Más allá de lo que pensemos de la mística y de la religión, hay una gran verdad que tiene que ver con el ser humano. Creo que están más vivos que nunca. La gente busca los escritos de Teresa y Juan porque aunque sean tan difíciles, ya que no estamos acostumbrados a leer con sosiego, quien logra entrar y romper esa cascara se encuentra con un tesoro.

¿Están ahora mismo los Carmelitas faltos de vocaciones?

Podríamos decir que estamos faltos con respecto a otras épocas pasadas. Faltos de vocaciones para nutrir los conventos que tenemos. Actualmente, al año pueden entrar dos o tres frailes, y perdemos unos diez. Existe una desproporción de la gente que fallece con los nuevos. Se puede ver de una manera lastimera o pensar que estos son los frailes que hay y con los que tenemos que trabajar. No hace falta tener una visión pesimista, en otros lugares de la orden como India tenemos 1.400 frailes. Decía un carmelita que también caló en la sociedad caravaqueña como el padre Eduardo Saiz, que la iglesia tiene siempre encima una espada de Damocles, cuando aparece algún caso de abuso. Una iglesia que predica el evangelio y lo que significa la integridad, el cuidado de la vida y el respeto del ser humano no puede consentir que nadie meta la pata, y por otro lado muchos sectores de la sociedad que le tienen ganas a la iglesia, también va por épocas. Hay épocas en las que la iglesia está en el ojo del huracán, lo cual no significa que no haya que asumir la responsabilidad. Estamos en una época donde todos necesitamos hacer autocrítica que es una cosa muy sana, no jugar a que la vida consiste en cuidar una imagen ante los demás. Decía el papa Benedicto que la iglesia está en un momento en el que tiene que aceptar una mayor insignificancia, volver al origen que tiene mucho que ver con la sencillez.

¿Cómo es la elección de una provincial?

Nosotros no somos gobernantes porque hagamos oposición a ello, más bien es a pesar tuyo y sabes que es una cruz, aunque tienes mucha satisfacción. Normalmente es una elección y sales elegido por tres años, después puedes ser reelegido durante un segundo periodo, si tienes los dos tercios. Se reúnen en capítulo los priores de cada casa y algunas personas designadas por su cargo. En la provincia votan unos 50 frailes. Y una vez que terminas te pones a disposición del provincial para el destino y el trabajo que mejor convenga.