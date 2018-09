La delegación del Gobierno impide la protesta antitaurina de Abarán

Los antitaurinos no se van a poder manifestar esta tarde en Abarán. La delegación del Gobierno en Murcia ha denegado la petición que el colectivo denominado 'Abarán antitaurina' había formulado para concentrarse a partir de las cuatro de esta tarde a las puertas de la Plaza de Toros del municipio, donde tiene lugar la Gran Corrida Goyesca con un mano a mano entre El Juli y Pepín Liria. Sin embargo, la delegación sí ha autorizado una concentración pro-taurina solicitada por el 'Foro Taurino de Abarán'.

A través de una nota dirigida a los medios de comunicación, Abarán Anti-taurina ha lamentado que, este año, "no podrá darle voz a los que no la tienen", y ha acusado al recientemente creado 'Foro Taurino de Abarán' de "con sus artimañas", haber conseguido que la petición formulada a la delegación del Gobierno en Murcia para realizar una concentración antitaurina el día 27, no haya sido autorizada. "Ellos han pedido una concentración pro-taurina el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar", explican los antitaurinos, de ahí que la autoridad gubernamental no haya dado permiso por considerar que podría causar enfrentamientos entre dos grupos de ideologías contrapuestas.

En su comunicado, el colectivo anti-taurino expresa no creer "que el foro taurino tenga ningún especial interés en manifestarse justo el día de la corrida. Y si lo hace es con único propósito de coartar nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a estar ahí intentando despertar alguna conciencia. Aun así, desde el colectivo anti-taurino queremos informar que no pararemos en nuestras reivindicaciones, y seguiremos luchando 'por unas fiestas sin sangre' en las que todos podamos divertirnos y disfrutar. Abarán anti-taurina. La lucha sigue», concluye el comunicado.

Un portavoz del Foro Taurino de Abarán ha indicado a esta redacción que ellos solicitaron la concentración "en tiempo y forma" y que desconocen los criterios que ha seguido la delegación de Gobierno en Murcia.