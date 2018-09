Los padres de los alumnos del colegio Juan Carlos I empiezan sus 'Lunes negros'

Los 'Lunes negros' del colegio Juan Carlos I de La Unión se han iniciado esta mañana a las nueve. Padres y madres vestidos de negro se concentraban a las puertas del Colegio Juan Carlos I para protestar y reivindicar que se realice la segunda fase de las obras dicho colegio.

La Presidenta del Ampa, Caridad Ortega, que estaba al frente de la manifestación aseguraba que no van a consentir "más mentiras y engaños por parte de la Comunidad. Nos reunimos en junio del año pasado y nos enseñaron unas hojas de papel con un dibujo del colegio hecho a bolígrafo de cómo era el proyecto, pero que no se podía ejecutar porque no había presupuesto en mayo tuvimos otro encuentro y nos enseñaron las mismas hojas y nos prometieron al menos hacer una pista para que los niños jugaran y no estuvieran en el bancal que es donde juegan a día de hoy, aunque fue otra mentira".

Ortega lamenta que "nuestros hijos dan clase en un pasillo y utilizan la mesa del conserje, basta ya de mentiras, nos reuniremos aquí todos los lunes vestidos de negro, hasta que nos den soluciones y realidades. No estamos solas, nos acompañan en solidaridad con este problema las AmpasS del Colegio de Santiago Apóstol de Portmán, y de los colegios de La Unión, de Herrerías y el de Alfonso X el Sabio".

La presidenta del Ampa exige "un colegio digno para nuestros hijos, como seguro lo quiere la consejera para los suyos".

Por su parte, fuentes de Educación aseguraron a esta Redacción que "los pliegos técnicos para la redacción del proyecto para la construcción del pabellón de primaria del Ceip Rey Juan Carlos I de la Unión, ya están finalizados. Se han incluido en dichos pliegos las aportaciones que ha realizado el AMPA, que se incluye también la construcción del comedor y que la ubicación del edificio de primaria fuera la misma que la del edificio de infantil. El coste del proyecto es de 70.344 euros y se construirán más de 2.400 metros cuadrados".



Asimimo añaden que "el presupuesto de la obra asciende a 2.402.490 euros y que durante este último trimestre del año, la Consejería contratará la redacción del proyecto. En la Unión también se van a invertir 620.000 euros en pabellón deportivo del IES María Cegarra de La Unión".