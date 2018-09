Impiden participar en el desfile de carrozas de Abarán a una mujer por ir vestida de huertano

El tradicional desfile huertano que se celebra en Abarán estuvo marcado por una situación incómoda en la que una de sus vecinas más ilustres se vio afectada. María Teresa Pérez, de 69 años y conocida por todos los vecinos como Teresica de la Miel, asegura que el concejal de Medio Ambiente de Abarán, Joaquín Gamboa, le negó la participación en el desfile de carrozas huertanas por ir vestida "con el atuendo de hombre, y no con el de mujer". Justo antes de la salida de dicho desfile, el edil de la localidad, según la propia Teresa, se refirió a ella con estas palabras: "Mira Teresica, yo te quiero mucho, pero tienes que salirte del desfile". "A mis hijas las he dejado en casa sin salir porque no querían cumplir el protocolo, y si no he dejado salir a mis propias hijas, contigo no puedo hacer una excepción".

La organización de festejos decidió que en la edición del desfile de este año, tanto las mujeres como los hombres deberían ir vestidos cada uno con el atuendo específico para cada sexo. Sin embargo, tanto desde la asociación Anónima, como por parte de los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida de Abarán, denuncian que muchas mujeres, tantos mayores como jóvenes, vestían con zaragüeles, calzaban zapatillas de deporte en lugar de las clásicas alpargatas, o incluso iban en vaqueros durante la celebración del desfile.

Además, la asociación Anónima manifiesta en un comunicado que "en ningún punto pone expresamente esta prohibición. Esto denota dos cosas: por una parte la ignorancia de quien organiza, que no conoce ni sus propias normas, y por otra, la discriminación que supone prohibir una cosa semejante, en caso que estuviera prohibido".

La propia Teresa ha confesado a esta redacción que, tras el suceso, "muchas personas se volcaron conmigo, y veían injusto lo que me pasó", aunque también comenta que "nunca he tenido ningún problema con el concejal ni con nadie, yo solo quería bailar y pasarlo bien". "Han puesto unas normas que yo no conocía, pero mi ilusión era pasarlo bien como todos los años y no pude disfrutar de la fiesta". Además, Teresa argumenta que "había salido de hombre otros años, y también de mujer, pero este año hacía mucho calor y por eso me vestí de huertano".

Por otro lado, José Ignacio Carrillo, secretario general del PSOE en Abarán, comentó a este diario que desde su partido "creemos que lo más seguro es que haya habido un problema de comunicación. Conocemos a esta mujer, y participa siempre en las fiestas". "Yo personalmente la he visto con traje de mujer, creemos que es un error de comunicación por parte de la concejalía". En todo caso, Carrillo argumentó que, según su opinión, el concejal de Medio Ambiente, Joaquín Gamboa, no es "el más idóneo para hablar", ya que hace "unos años se subió a un trono de Semana Santa y se puso en una determinada postura para imitar al santo".