De San Pedro hasta Santiago para luchar contra el cáncer infantil

Tenían el reto de llegar a los 10.000 euros, pero el total recaudado ha superado el pronóstico inicial con 11.500 euros.

El proyecto ´En bicicleta contra el cáncer´ se ha marcado este año como reto conseguir fondos a beneficio del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de la Fe de Valencia, una de las instituciones que mayor apuesta realiza para combatir el cáncer infantil. Tras más de 10 días y 1.5000 kilómetros, estos ciclistas que han mezclado deporte y solidaridad llegaban hasta Valencia. Sergio Cepeda, estudiante de Ciencias del Deporte en la Universidad de Murcia, explica que el proyecto comenzó en 2017 una tarde cuando volvía de trabajar: «Vi la imagen de Santiago en San Pedro del Pinatar, que debajo tiene una placa que indicaba Camino de Santiago-Mar Menor, y me dio la idea de ir a Santiago desde allí, dándole una causa solidaria».

También recuerda que «en esta edición no he estado solo, un grupo de ciclistas que conocía a través de las redes sociales decidieronunirse al proyecto». En el primer reto la recaudación fue para la Asociación de Lucha contra el cáncer, y este año se entregará al Instituto de Investigación del Hospital de la Fe de Valencia. En este sentido, explica que «estuve informándome sobre diferentes organizaciones que combaten el cáncer infantil a través de la investigación». «Dí con el instituto, tuve una reunión con ellos donde me acogieron con los brazos abiertos», apunta. Quien quiera apoyar esta causa lo puede hacer a través de la página de Facebook ´En bicicleta contra el cáncer´.

Tenían el reto de llegar a los 10.000 euros y el total recaudado fue de 11.507 euros, superando el pronóstico inicial de la campaña. Pichu, Fran, Isi, Ángel, Gian Luca, Pablo, Miriam, Ángeles y Sergio son los nombres de las personas que han liderado este proyecto, poniéndole rostro y sufrimiento a este reto a través de las 10 diferentes etapas. Su misión principal fue portar la bandera de la lucha contra el cáncer a través de la investigación.

Los investigadores del Hospital Universitario y Politécnico La Fe que transformarán el dinero recaudado en lo que mejor saben hacer: investigar y desarrollar nuevos tratamientos, más eficaces y menos invasivos para tratar los diferentes tipos de cáncer infantil.