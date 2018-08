Los hermanos Villegas, de Murcia, y la yeclana, Laura Puche, triunfan en el 40 Cross del Vino

La 40 edición del Cross del Vino Feria y Fiestas de Jumilla (una de las pruebas de atletismo más longevas de la Región de Murcia) se ha celebrado esta mañana con la victoria de los hermanos Villegas (Fernando y Javier, por este orden), en hombres, y la yeclana Laura Puche Soria, en categoría femenina.

La salida y meta ha estado situada en el pabellón municipal de deportes Carlos García Ruiz donde se han efectuado cuatro salidas con la participación de unos 200 atletas en las categorías Benjamín, Alevín, infantil, Junior, Senior y Veteranos.

La concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Jumilla ha repartido abanicos y pulseras dentro de la campaña para evitar las agresiones sexistas bajo el lema: 'de fiesta no todo vale y No es NO'.