Programa de actos de las Fiestas de Beniel

Sábado, 11

21.00 horas. Pre-fiestas San Bartolomé. Noche DJs. L Calle Nicolás de las Peñas. Organiza: Cafetería Tropical Night y Bar Mil Ocho.



Domingo, 12

09.00 horas. Exhibición escuelas ciclismo y prueba cadetes (participarán escuelas de diferentes puntos de la Región de Murcia). L Circuito urbano de 1 Km.



Martes, 14

22.00 horas. III Zarbeta Festival.Con los grupos: ´Jamones con Tacones´, ´Mez-ka´ y ´El Niño de la Hipoteca´. L Zona de Peñas. P Entrada anticipada 7€ / taquilla 10€. Apertura de puertas 21:30. Cierre taquilla 1:30h.

Miércoles, 15

08.00 horas. VII Concurso de Pesca Fluvial ´Villa de Beniel´. L Puente Viejo. I Inscripciones en: Centro Cultural (julio) y Centro Social (agosto).

12.00 horas. V Concurso de Fachadas Engalanadas ´Villa de Beniel´. Premios para la mejor fachada decorada con motivo de las fiestas. I Inscripciones en: Centro Cultural (julio) y Centro Social (agosto).

15.30 horas. Inscripciones Torneo de Petanca ´Villa de Beniel´. L Zona de Petanca: detrás del Bar La Paca.

16.00 horas. IV Campeonato de Petanca ´Villa de Beniel´. L Zona de Petanca: detrás del Bar La Paca.

19.00 horas. III Carrera de Autos Locos Beniel. L Puente Viejo. I Inscripciones en: Centro Cultural (julio), Centro Social (agosto), o en el mismo lugar de la celebración una hora antes del comienzo. Organiza: Concejalía de Juventud

20.00 horas. Juegos infantiles. ¡Participa y disfruta de los juegos tradicionales de nuestro pueblo! L Zona de Peñas.

22.00 horas. Noche Electro-Latino. Con Rafi Vicente, Rubén Linares como artista invitado y el Dj Cristian Martínez. Fiesta de la espuma. L Zona de Peñas. P Entrada gratuita.



Jueves, 16

22.00 horas. Festival Indie Beniel. Con los grupos: Nunatak, Shinova y Viva Suecia. L Zona de Peñas. P Entrada anticipada 7 € / Taquilla 10 €. Apertura de puertas 21:30. Cierre taquilla 1:30h.



Viernes, 17

18.30 horas. Charamita con cabezudos. L Salida desde Centro Social ´Villa de Beniel´.

19.30 horas. Juegos infantiles. ¡Participa y disfruta de los juegos tradicionales de nuestro pueblo! L Zona de Peñas.

22.00 horas. Noche Pop-Rock. Con los grupos: Rocket Monkey y U2Band (Tributo a U2). L Zona de peñas. P Entrada gratuita.



Sábado, 18

20.00 horas. Gran Desfile de Carrozas. Con premios a la carroza más divertida y a la mejor co­reo­gra­fía no profesional. L Itinerario: c/ El Raal, c/ Nuestra Señora del Rosario, c/ Nicolás de las Peñas, c/ Torrevieja, Avda. José Pujante, Avda. Juan Pablo II, c/ Jardín, Avda. del Reino, c/ Practicante Ricardo Pérez. Inscripciones en: Centro Cultural (julio) y Centro Social (agosto).

23.30 horas. Noche joven con Discoteca Móvil: Con los Djs Raúl Casanova y Turdy. L Zona de Peñas.



Lunes, 20

18.30 horas. Charamita con cabezudos por las calles del municipio. L Salida desde Centro Social ´Villa de Beniel´.

19.30 horas. Juegos infantiles. L Plaza de San José.

22.00 horas. Observación Astronómica. L Descampado junto CAI. Actividad Gratuita.

22.30 horas. Teatro Familiar. ´Vivo esperando el Amor´, la divertida obra de teatro de Lina Morgan interpretada por la compañía ´Sietecomediantes´. L Plaza Ramón y Cajal.



Martes, 21

17.00 horas. Día del niño con hinchables de agua y fiesta de la espuma. L Plaza Europa.

22.30 horas. Teatro Infantil. ´Epi Epi A´. L Plaza Ramón y Cajal.



Miércoles, 22

10.00 horas. Taller infantil mañanero. Manualidades para pequeños y grandes. L Plaza Adrián Prisuelos.

12.00 horas. Fiesta del agua. ¡Ven a refrescarte con nosotros!L Plaza Adrián Prisuelos.

20.00 horas. Encierro infantil con toros hinchables. I Salida desde el Puente viejo de La Mota, calle Nuestra Señora del Rosario, calle Nicolás de las Peñas, calle Don Antonio Gala, calle Don Juan Díaz, plaza Ramón y Cajal donde estará instalada la plaza de toros hinchable.

22.00 horas. Espectáculo de Variedades. L P. Ramón y Cajal.



Jueves, 23

10.00 horas. Taller infantil mañanero. Manualidades para pequeños y grandes. L Plaza Adrián Prisuelos.

12.00 horas. Fiesta del agua. ¡Ven a refrescarte con nosotros!L Plaza Adrián Prisuelos.

17.00 horas. III Memorial Pedro García Ruiz, Campeonato Regional Junior (puntuable para el ránking nacional).L Salida neutralizada desde Avda. del Carmen (Arneva), Salida oficial desde El Mojón.

22.30 horas. Los Happys en Concierto. Fantástico grupo liderado por el showman y presentador de televisión Antonio Hidalgo. L Plaza Ramón y Cajal.



Viernes, 24

08.00 horas. Repique de campanas.

10.00 horas. Pasacalles por las calles del municipio.

12.00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor a San Bartolomé, patrón de Beniel.

20.30 horas. Pasacalles por las calles del municipio.

21.00 horas. Solemne Procesión.

22.30 horas. Gran velada musical con la Orquesta ´Carpe Diem´. L Plaza Ramón y Cajal.

Septiembre

Sábado, 1

22.30 horas. Gran velada y cena popular de El Chusco amenizada por Adrián Ruiz y Stolen. L Plaza Ramón y Cajal.