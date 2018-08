El Encierro tendrá dos sueltas de cuatro novillos y dos cabestros

Este año, como novedad, el Encierro de novillos se realizará mediante dos sueltas de cuatro novillos y dos cabestros. La primera suelta tendrá lugar el próximo sábado día 11 a las 15.00 horas de la forma en que tradicionalmente se venía haciendo, es decir, mediante el disparo de tres cohetes. En esta primera suelta se correrán dos cabestros y cuatro novillos de la ganadería de Santa Teresa. Una vez los novillos y cabestros se encuentren en el interior del corral de la plaza portátil, se procederá al disparo de un cohete que pondrá fin a la primera suelta.

A continuación, en torno a diez minutos más tarde, se procederá nuevamente al disparo de tres cohetes para dar inicio a la segunda suelta, donde se correrán dos cabestros y cuatro novillos de la ganadería Monteviejo. Una vez los novillos y cabestros se encuentren en el interior del corral de la plaza portátil se procederá al disparo de un cohete que anunciará el fin del encierro.



Normas de seguridad

El Ayuntamiento de Blanca establece varias normas de seguridad para corrrer los encierros. Entre ellas están:

-Cumplir con las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

- Respetar el trabajo de los pastores.

- No depositar ningún objeto en el recorrido.

- Los espectadores no deben ocupar los primeros niveles del vallado, los necesitan los corredores.

- No correr si no se está en condiciones.

- Está prohibido correr bajo los efectos del alcohol o las drogas.

- Los portales vecinales y locales comerciales deben tener sus puertas siempre cerradas.

- No correr con objetos que entorpezcan la carrera, ni sacar fotos durante la misma.

- Es imposible correr todo el encierro. Eligir previamente el tramo.

- No cruzarse ni pararse delante de otros corredores.

- No tocar, molestar a las reses, ni llamar su atención, puede tener consecuencias fatales.

- No extremar demasiado la confianza en las facultades y retirarse

antes de verse en apuros.

- No empujar ni dar codazos a los otros corredores.

- Si se cae hay que proteger la cabeza con las manos y no moverse hasta que haya pasado la manada.