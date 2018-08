Un cartel avisa ya de que mañana no se podrá aparcar junto a la playa de Percheles

"Aviso. Propiedad privada. No aparcar dentro". Una pancarta avisa ya en la entrada a los terrenos que se usan como aparcamiento junto a la playa de Percheles de Mazarrón de que su dueño va a cumplir con su amenaza y va a colocar bloques de hormigón para que los vehículos no estacionen allí. De hecho, su intención es que mañana ya no entren vehículos. «Estoy cansado de que se rían de mí desde el Ayuntamiento y ya he llamado a una empresa para poner bloques de hormigón y que los coches no aparquen en mis terrenos», aseguraba David López García.

Su intención desde hace años es que se regule el estacionamiento, poniendo guardias de seguridad y asegurándose de que los terrenos estén limpios. Aunque desavenencias con el Ayuntamiento de la localidad han hecho que López tome la decisión.

Centenares de coches aparcan cada día durante los días de verano, y especialmente en agosto, en estos terrenos. La última reunión que tuvo con el Ayuntamiento terminó igual que las anteriores, sin acuerdo. Y, aunque desde el Consistorio le han citado para dentro de 15 días con la petición de que presente más documentación, López tiene claro que «no me voy a esperar más, porque sólo intentan prorrogar el tiempo y esto va a seguir igual durante muchos años».

López asegura que su única intención es que se pueda regular el aparcamiento con unos terrenos vallados y que tengan seguridad para los bañistas. «Los terrenos son de mi propiedad y la gente aparca y acampa en ellos desde hace años. Yo he intentado regular la situación y he hablado con el Ayuntamiento varias veces para tratar de llegar a un acuerdo y hacer un aparcamiento en condiciones y legal, pero me han ido dando largas», asegura, lo que le ha llevado «a tener que tomar la decisión de cerrar la zona definitivamente».

Ya el pasado sábado cerró temporalmente el terreno durante unas horas con unas cadenas, aunque terminó abriéndolas «para no perjudicar a las personas que vinieron a la playa».

López asegura que «muchas personas me están apoyando y estoy recogiendo firmas. Ya tengo más de 300 y espero recoger varios miles más, porque muchos amigos quieren que se pueda hacer un aparcamiento en condiciones y me han dicho que me van a ayudar».

Quiere cobrar 2 euros

López explica que su intención es cobrar unos 2 euros por vehículo y que está dispuesto a que se haga ya y que el Ayuntamiento lo gestione, «hasta que arregle los papeles». También remarca que no entiende que el Ayuntamiento le dé largas «por un camino que dice que hay que ver de quién es y que no está en los mapas». Mientras, la alcaldesa, Alicia Jiménez, recuerda que los técnicos municipales están estudiando la situación.