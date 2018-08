Pulso entre la Comunidad y el Ayuntamiento por el concurso de huesos de oliva

La pugna entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Cieza va 'in crescendo' después de que la Asociación Amigos de las Oliveras anunciara hace unos días que no podía llevar a cabo el concurso del Lanzamiento de Huesos de Oliva por falta de ayudas municipales y tras el anuncio que hizo la consejera de Cultura, Miriam Guardiola, que ayer confirmó que la Comunidad Autónoma ayudará para que el campeonato pueda realizarse.

La Concejalía de Cultura estaba dispuesta a conceder los 1.500 euros que los organizadores han venido recibiendo de las arcas municipales los últimos años. Sin embargo, éstos comunicaron que el evento no podía salir adelante si no se le concedían alrededor de 4.500, a lo que el Consistorio no ha accedido.

La consejera, Miriam Guardiola, ha justificado la ayuda que va a conceder argumentando que «este tipo de iniciativas tienen un atractivo turístico innegable, con 24 años de celebración, que ha sido motivo de portadas de grandes medios internacionales, que pasea el nombre de Cieza por todo el mundo y que, lo más importante, se trata de un concurso que promociona un producto tan típico como es la oliva de Cieza». Guardiola añadió que es responsabilidad del Consistorio «disponer de todos los dispositivos necesarios para que la actividad transcurra de la mejor forma posible».Según Guardiola, «cuando saltó la noticia de que el Ayuntamiento no lo iba a patrocinar, nos pusimos con urgencia en marcha, y ya se ha iniciado el expediente para que nosotros, como esponsor, nos hagamos cargo del resto del dinero que hace falta, contando con los 1.500 euros que el Ayuntamiento se ha comprometido a dar».

«Hemos tenido acceso a los gastos que tiene el evento, como la cartelería, promoción, megafonía, montaje de carpa, gasto de luz? y observamos que el presupuesto que manejan los organizadores se ajusta perfectamente a los gastos que tienen, por lo que no consideramos que estén inflados», destacó la consejera tras la reunión que a medio día de ayer se celebró en la Consejería con José María Martínez y Mariano Marín, los dos creadores del afamado concurso.

«Una vez que ya no existe el obstáculo económico, esperemos que el Ayuntamiento de Cieza no siga poniendo trabas a un acontecimiento de esta envergadura y del que se benefician todos los comercios de Cieza, sobre todo los bares y restaurantes de la ciudad», señala Guardiola, quien además destaca que se ha intentado poner en contacto en numerosas ocasiones con el alcalde para comunicarle la intención de organizarlo, «sin que haya obtenido respuesta».

Por su parte, la concejala de Cultura, María Ramos, ha mostrado su sorpresa tras el anuncio y ha acusado a Guardiola de «saltarse el protocolo y de comunicarse a través de los medios». Ramos dijo que al Ayuntamiento «no ha llegado ninguna solicitud, ni de subvención ni de petición para la realización del evento, por lo que no nos vamos a pronunciar. Nosotros nos comunicamos por las vías oficiales».