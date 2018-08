La Consejería confirma que patrocinará el Concurso de Lanzamiento de Huesos

La consejera de Cultura, Miriam Guardiola, ha confirmado que la Comunidad Autónoma ayudará para que, tal y como adelantó La Opinión de Murcia este sábado, el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Oliva pueda realizarse, ya que considera "que este tipo de iniciativas tienen un atractivo turístico innegable, con 24 años de celebración, que ha sido motivo de portadas de grandes medios internacionales, que pasea el nombre de Cieza por todo el mundo y que, lo más importante, se trata de un concurso que promociona un producto tan típico como es la oliva de Cieza", ha declarado la consejera, que ha añadido que es responsabilidad del Consistorio "disponer de todos los dispositivos necesarios para que la actividad transcurra de la mejor forma posible".

La consejera también ha destacado los cientos de visitantes que cada año llegan a Cieza por motivo de este acontecimiento.

"Cuando saltó la noticia de que el Ayuntamiento no iba a patrocinar el Concurso, nos pusimos con urgencia en marcha, y ya se ha iniciado el expediente para que nosotros, como sponsor, nos hagamos cargo del resto del dinero que hace falta, contando con los 1.500 euros que el ayuntamiento se ha comprometido a dar". "Hemos tenido acceso a los gastos que tiene el evento, como la cartelería, promoción, megafonía, montaje de carpa, gasto de luz y observamos que el presupuesto que manejan los organizadores se ajusta perfectamente a los gastos que tienen, por lo que no consideramos que estén imflados", ha destacado la consejera tras la reunión que a mediodía de este lunes se ha celebrado en la Consejería con los organizadores del evento, José María Martínez y Mariano Marín.

"Una vez que ya no existe el obstáculo económico, esperemos que el Ayuntamiento de Cieza no siga poniendo trabas a un acontecimiento de esta envergadura y del que se benefician todos los comercios de Cieza, sobre todo los bares y restaurantes de la ciudad", señala Guardiola, quien ha confirmado que su gabinete ha intentado "ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con el alcalde y con el Ayuntamiento, y que nunca lo ha conseguido".



Ayuntamiento de Cieza: la Comunidad ha comenzado la casa por el tejado

La concejala de Cultura, María Ramos ha mostrado su sorpresa tras el anuncio de la Consejería, a cuya titular, Miriam Guardiola, ha acusado de "saltarse el protocolo y de comunicarse a través de los medios de comunicación".

Ramos ha dicho que al Ayuntamiento "no ha llegado ninguna solicitud, ni de subvención ni de petición para la realización del evento, por lo que no nos vamos a pronunciar". "Nosotros nos comunicamos por las vías oficiales, no a través de los medios, por lo que, cuando se pongan en contacto con nosotros tomaremos la decisión que creamos oportuna".

"Se trata de un evento que requiere de mucha coordinación, tanto de medios policiales y sanitarios como de limpieza y servicios", dice Ramos, quien cree que podría existir cierta irresponsabilidad "si no se sabe que para realizar este tipo de eventos se requieren de este tipo de medidas especiales".



La organización confirma que no se ha reunido con el Ayuntamiento

José María Martínez, comunicó a la consejera que "no ha habido reunión con el Consistorio y que esto más bien parece un 'No es No'. Confirman desde la organización también que este martes se presentarán los permisos en el Ayuntamiento y que, una vez que pueden cubrir gastos, "esperamos que no nos echen para atrás la solicitud".