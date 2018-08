La CHS localiza dos motores extrayendo ilícitamente agua del río Mula

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a través de la Comisaría de Aguas y con la ayuda de la Guardia Civil, localizaba la noche del pasado jueves dos motores no autorizados sacando agua en el cauce del río Mula. A pesar de que no ha trascendido el pueblo donde se realizaban las extracciones sí se ha confirmado que uno de ellos era un motor móvil que ha sido incautado y un segundo correspondiente a un puesto autorizado pero que en estos momentos no tenía permiso de extracción debido a la notificación interpuesta por la CHS para garantizar el caudal ambiental del río Mula.

En estas dos localizaciones de extracción ilícita se ha abierto expediente sancionador para los propietarios de los motores.

La Confederación iniciaba un desembalse desde el pantano de Pliego para mantener el caudal ambiental del río Mula. Dicho desembalse se sitúa entre 0,2 y 0,25 metros cúbicos mientras que el caudal ecológico debe encontrarse entre 0,04 y 0,15 metros cúbicos. Dada la extrema sequía del cauce, el desembalse es superior por el hecho de que parte del agua se filtrará en el recorrido del río pero el hecho de que llegara seco a municipios como Albudeite o Campos del Río hizo incrementar la vigilancia ante los robos, confirmados.