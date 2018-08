Francisco Jódar deja la presidencia del PP de Lorca tras 19 años

Francisco Jódar Alonso, exalcalde de Lorca, exconsejero del Gobierno Regional y actualmente diputado en la Asamblea Regional, ha presentado su dimisión como presidente del Partido Popular de Lorca después de 19 años al frente del mismo. Jódar se vio sorprendido el pasado lunes, cuando su sobrino y actual alcalde, Fulgencio Gil, propuso en el transcurso de una reunión de junta directiva ante el presidente regional, Fernando López Miras, la necesidad de convocar un congreso extraordinario para ponerse al frente del partido, cuando las previsiones eran que ello ocurriera después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año.

En declaraciones a esta Redacción, Francisco Jódar asegura que las previsiones eran las de continuar al frente del partido hasta después de las elecciones locales y autonómicas del próximo año, como había anunciado recientemente el propio presidente del partido en la Región, Fernando López Miras. Sin embargo, el actual alcalde, Fulgencio Gil, al que Francisco Jódar cedió el cargo para ser consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, le pidió el pasado lunes al presidente regional un congreso extraordinario en septiembre para tomar las riendas del partido, algo que Jódar asume «por el bien del Partido Popular». Jódar ha señalado a este periódico que el pasado lunes en junta directiva, cuando se proclamó la candidatura de Fulgencio Gil a la alcaldía, él mismo fue quien solicitó al presidente regional un congreso extraordinario a la vuelta del verano para hacerse con las riendas del partido, porque lo considera «necesario» y quiere estar al frente del mismo.

Ante esa situación, añade Jódar, «a mí lo que me toca es marcharme y dejarle el camino libre, pues otra cosa supondría dividir al partido y enfrentarlo, algo que no voy a hacer porque llevo mucho tiempo trabajando, con ganas e ilusión y no voy a hacer nada que suponga una división. Por tanto, lo mío es apartarme y dejar camino al que llega».

Jódar insiste en que «quería trabajar con ganas, pero a partir de ahora me siento liberado de una carga porque las cosas son así». De todas formas reitera que esperaba agotar los plazos, llegar hasta después de las elecciones locales y autonómicas del próximo año como presidente del partido y a partir de ahí, ceder el testigo a Fulgencio Gil. En la madrugada del jueves y a través de Facebook, Jódar hacía pública su renuncia a la presidencia del partido en Lorca con el siguiente texto: «Esta tarde he presentado mi dimisión como presidente del Partido Popular de Lorca, orgulloso de haber servido a Lorca durante estos años, poniendo todo el esfuerzo e ilusión que he sido capaz. He tomado la decisión porque el pasado lunes, en reunión de junta directiva del PP de Lorca, cuando se designó candidato para la elecciones de mayo a Fulgencio Gil, éste pidió al presidente regional un congreso en septiembre para hacerse cargo de la presidencia del partido popular en Lorca. Fue algo inesperado, pero ante la evidencia de que para Gil ya no es necesario mi trabajo al frente del partido, enseguida me he dado cuenta de que debo apartarme, porque no quiero ser un obstáculo en su camino y porque no quiero poner en peligro la unidad de un partido al que he servido con ganas e ilusión durante muchos años y quiero seguir haciéndolo. Gracias a todos por el trabajo de estos años».

Por su parte, el secretario del Partido Popular en Lorca, Joaquín Ruiz Montalván, aseguró a esta Redacción que «ya se está trabajando para que el congreso en el que Fulgencio Gil será nombrado presidente del partido se pueda celebrar en septiembre».

Según Ruiz Montalván, la secretaria general, Eulalia Ibarra, puso su cargo a disposición del partido el pasado lunes, tras conocer la intención del alcalde, Fulgencio Gil, de convocar un congreso extraordinario para después del verano. Ruiz señala que «ante el hecho de que la secretaria general haya renunciado a pilotar el partido tras la renuncia del presidente, será el partido a nivel regional, como órgano superior inmediato, quien tutelará el proceso, como establecen los estatutos».