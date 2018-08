Francisco Jódar dimite como presidente del PP de Lorca tras 19 años en el cargo

El ex alcalde de Lorca Francisco Jódar ha renunciado por sorpresa a la presidencia del PP en su ciudad tras 19 años en el cargo, después de que el actual alcalde y candidato a las municipales de 2019, Fulgencio Gil, haya solicitado un congreso del partido en septiembre para asumir la presidencia.

Jódar hizo pública su renuncia anoche a través de su perfil en la red social Facebook, en la que colgó un mensaje anunciando su dimisión "orgulloso de haber servido a Lorca desde el PP durante estos años, poniendo todo el esfuerzo e ilusión que he sido capaz".

El político asegura haber tomado esta decisión tras la reunión de la Junta Directiva del PP de Lorca, en la que el pasado lunes se aprobó por aclamación la candidatura de Gil a la alcaldía en 2019.

En el cónclave popular Gil pidió al presidente del PP en Murcia, Fernando López Miras, la celebración de un congreso local en septiembre "para hacerse cargo de la presidencia del PP en Lorca", relata Jódar en su red social.

"Fuel algo inesperado, pero ante la evidencia de que para Fulgencio Gil ya no es necesario mi trabajo al frente del PP, enseguida me he dado cuenta de que debo apartarme porque no quiero ser ni un momento un obstáculo en su camino", señala el ya ex presidente de los populares lorquinos.

Añade que no quiere "poner en peligro la unidad de un partido al que he servido con ganas e ilusión durante muchos años y quiero seguir haciéndolo", al tiempo que agradece el trabajo durante estos años a sus colaboradores.

Jódar (Loca, 1955) deja el cargo que ha presidido desde 1999 y con el que ha sido alcalde entre 2007 y 2017, aunque se mantiene como vicepresidente del Comité Ejecutivo regional del PP.

Se le atribuye la regeneración del PP en Lorca tras la creación de una comisión gestora a finales de los 90.

En el año 2005 Jódar también superó una crisis interna del partido que le llevó a enfrentarse con algunos de sus compañeros de grupo municipal, entre ellos con el entonces secretario general, Jesús López, y se disputó la presidencia del PP con el concejal Antonio García de Alcaraz.

Tras su breve paso por la primera fila de la política regional como consejero autonómico en el Gobierno de López Miras ahora mantendrá su escaño como diputado regional del PP en el parlamento autonómico.