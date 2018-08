Denuncian que el caudal ambiental del río Mula se queda en el camino

El alcalde de Albudeite, Jesús García, ha denunciado que el caudal medioambiental que debía discurrir por el río Mula tras el desembalse iniciado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no llega al municipio de Albudeite, tal y como demuestra la imagen del cauce a su paso por la localidad, prácticamente seco.

A pesar de que la cantidad de agua desembalsada no garantiza un gran caudal, contando además, con el agua que se filtra durante el discurrir por el río, el caudal ecológico que sí debería llegar el río Mula se queda finalmente por el camino, presumiblemente «robado» por extracciones ilegales, asegura el alcalde, que afirma que Confederación «tiene constancia de lo que está sucediendo a lo que hay que añadir el anuncio de que la CHS intensificará la vigilancia en todo el cauce del río Mula para garantizar que no se produzcan extracciones ilegales en ningún tramo del mismo».

El anuncio de desembalse desde el pantano de Pliego tenía lugar la pasada semana a pesar de que éste se había iniciado previamente al anuncio tal y como vienen denunciando los distintos ayuntamientos por los que discurre el río y que piden que se mantenga este caudal mínimo para poder mantener la flora y fauna del entorno por donde lo atraviesa, además de garantizar que no se produce proliferación de insectos y malos olores debido a las aguas estancadas.

La alcaldesa del Campos del Río, María José Pérez, también reclamaba la llegada de esta agua hasta su municipio y reiteraba que el río se encontraba en estado crítico, «con varias charcas de agua llenas de mosquitos, peces muertos y sin la presencia de las aves típicas que habitan en las inmediaciones del río», al tiempo que reclamaba que se adoptaran medidas urgentes para paliar la sequía presente en el río.

Desde la Confederación no han confirmado que el agua esté siendo robada, pero sí que están investigando todo el cauce para determinar que no haya extracciones ilícitas. Será la Comisaría de Aguas de la CHS la encargada de extremar la vigilancia del cauce con personas de la Guardería Fluvial para garantizar ese mínimo ecológico a lo largo de todo el tramo del río Mula, un mínimo que no está llegando hasta los municipios bajos del río.

En este mismo sentido, la Confederación Hidrográfica del Segura ha enviado un requerimiento a los usuarios con derechos en la zona para que no capten agua con destino a riego y ha iniciado el proceso para recuperar el acuífero de Bullas, declarado sobreexplotado, y que es el encargado de nutrir el nacimiento del río Mula, Para ello se creará la Junta de Usuarios y se pondrá en marcha un Plan de Ordenación de Extracciones.