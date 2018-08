Absuelto el vecino que aró en un yacimiento romano de Mula sin saberlo

La jueza finalmente ha absuelto al vecino que en 2017 fue condenado (a pagar tanto una multa como una indemnización a la Comunidad Autónoma) por arar en un terreno de Mula que escondía un yacimiento romano.

El recurso que puso el abogado defensor del hombre, Miguel Ángel Alcaraz, ha prosperado, y el Juzgado de Mula ha redactado una sentencia en la que libera al acusado de toda culpa y señala que este señor «desconocía la existencia del yacimiento».

En concreto, se trata del yacimiento arqueológico de Fuente Caputa, que se encuentra catalogado en la Carta Arqueológica de Mula y en el Plan General de Ordenación Municipal, según consta en un informe de 2014 del arqueólogo municipal de Mula.

El yacimiento fue descubierto a principios de la década de los 80. De ahí se sacaron, en su momento, monedas, columnas, trozos de cerámica y un estanque (impluvium) de la zona residencial, además del sistema de calefacción de unas termas.

De ahí a 2013 (cuando el vecino procesado compró la parcela) el yacimiento, en apariencia, había quedado en el olvido. No se excavaba. No había señal alguna de que allí existiesen restos valiosos. El hombre adquirió una tierra en la que se plantaban cereales. Él pensó que podría plantar almendros, así que empezó a arar.

Y arando lo pilló una patrulla del Seprona. Le explicaron que allí no podía remover la tierra. Y empezó el proceso judicial que ahora se salda con su absolución.

La juez destaca en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, que el acusado, además de no tener ni idea de que allí estaba el yacimiento, «desconocía, igualmente, qué parte del terreno adquirido estaba especialmente protegido, habiéndole manifestado el agente medioambiental que por allí no podía arar, si bien en ningún momento le señalizaron la zona exacta ni tampoco le requirieron en ese momento de forma fehaciente que no podía seguir trabajando la tierra hasta que solicitase el preceptivo permiso».

Y es que, prosigue la resolución judicial, el agente medioambiental se marchó del lugar y no fue hasta pasado «casi un mes» cuando al vecino le notifican «que se va a iniciar expediente sancionador contra él».

«Llama la atención a esta juzgadora el hecho de que el arqueólogo municipal, que tuvo conocimiento el día 24 de abril de los movimientos de tierra en la zona, compareciendo en el lugar el día 25, no hubiese hecho nada al respecto de forma inmediata, máxime cuando se trata de un yacimiento de tal importancia y valor como el que nos ocupa», escribe la jueza en la sentencia.

También apunta que «lo que ha quedado acreditado es que el hecho ocurrió, llevando a cabo el acusado roturación y movimiento del terreno para llevar a cabo tareas agrícolas, concretamente para la siembra de almendros».

«Ahora, de lo que esta juzgadora tiene dudas es de que hubiese sido perfectamente informado de que allí no podía seguir trabajando porque había una zona catalogada de interés cultural al existir un yacimiento romano y, pese a tal advertencia, hubiese asumido el riesgo y hubiese continuado con los trabajos agrícolas conscientemente», especifica.

La jueza apela a la «presunción de inocencia» del vecino y recuerda el principio jurídico que dictamina que, en caso de duda, se favorecerá al imputado.

A la hora de redactar la sentencia, la juez se fija, además de en las manifestaciones del vecino, en «el hecho de que el yacimiento no se encuentra señalizado». En la misma línea, también califica de «hecho» el que «no se actuase con total diligencia por parte del Ayuntamiento al tener conocimiento del cambio de propietarios del terreno y de que se estaba roturando, dejando pasar 20 días (desde el 11 al 30 de abril de 2014) sin hacer nada».

La sentencia tiene en cuenta que «desde 1979, que se descubre el yacimiento, hasta 2014, la finca ha sido utilizada para el laboreo». «El grado de responsabilidad del acusado sólo podría determinarse con una excavación; lo demás son meras suposiciones y conjeturas», espeta.