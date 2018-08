La concejala de Seguridad de Alguazas denuncia amenazas por parte del entorno de UXA

Soledad Bermúdez, edil Urbanismo, Medio Ambiente, Personal y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alguazas, ha denunciado ante la Benemérita que está sufriendo amenazas por Internet.

El PSOE de la localidad tiene claro que detrás de la amenaza está "un conocido simpatizante de Unidad porAlguazas (UXA) y, además, marido de una componente de la última candidatura electoral de dicho partido. En concreto, este señor dice literalmente, refiriéndose a nuestra compañera, que sonría hoy "porque mañana te puede faltar un diente"", destacan los socialista.

"Nunca he faltado al respeto a nadie, y mucho menos al denunciado, al que no conozco personalmente, por cuestiones políticas o de otro tipo. Y no voy a tolerar que se viertan amenazas contra mi persona. Siempre asumiremos la crítica hacia nuestra gestión, pero nunca las calumnias, las injurias, o como en este caso, las amenazas. Ni mis compañeros ni yo lo vamos a tolerar", señala Bermúdez, prosigue la nota del PSOE.

"Desde el Partido Socialista de Alguazas, nos parece lamentable que se llegue a este nivel de crispación y de agresión verbal hacia los representantes políticos de nuestro municipio, sean de un signo u otro", remarca el grupo.

Por su parte, el alcalde, Blas Ruipérez, dice que "nos parece tan indecente quien lanza amenazas como quien las aplaude y apoya. No vamos a permitir que se intente amedrentar a ningún miembro del equipo de gobierno socialista, y tomaremos todas las medidas legales necesarias para impedirlo".

Se da la circunstancia de que la concejala que ha denunciado las amenazas es la misma que sufrió un comentario machista en un Pleno, precisamente también de boca de un edil de Unidad por Alguazas. Un edil, José Gabriel García Bernabé, que está acusado de un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de daños, tal y como se lee en el auto judicial.