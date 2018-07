Un joven denuncia una agresión homófoba en Lorquí

Víctor Saez, un joven de 25 años y natural de Lorquí ha denunciado una agresión homófoba en su localidad y por la que sufrió la rotura de un tímpano, del cartílago de la oreja derecha y una fractura del cúbito del brazo derecho, según ha explicado a esta Redacción y que también hizo público durante la presentación de un festival de baile en las fiestas de Santiago Apóstol de Lorquí.



El chico, que presentaba el evento el pasado domingo por la noche, se dirigió al público en el tramo final de la gala para visibilizar la paliza que sufrió por ir cogido de la mano con su pareja en Lorquí, denunciar estas "agresiones homófobas y recriminar estas actitudes que no están permitidas en la sociedad en la que vivimos". Por ello, quiso servir como ejemplo para aquellas personas que les ha pasado lo mismo, según explicaba durante una gala y que se puede ver en el vídeo que colgó en su perfil de Facebook.



"Nunca creí que me fuera a pasar, en ningún lugar, que gente así pudiera hacer algo así", explicaba el joven a un público que escuchaba en completo silencio. "Son bestias. No sentí miedo, ni vergüenza, sentí rabia de no poder hacer nada. Impotencia de no mover la mano".



La agresión a Víctor oucrrió el pasado viernes de madrugada cuando volvía a su casa con su pareja. En ese momento un jóven le aplaudió en la oreja y este volvió para preguntar qué pasaba. Tras esto, el agresor le llamó "maricón de mierda" y llegó a empujar a su novio, y este respondió "dándole un guantazo".



El llorcitano le gritó a su pareja que comenzara a correr y escapara, a lo que le siguieron dos jóvenes, mientras que el primero de ellos se quedó frente a Víctor y comenzó a darle una paliza, a la que más tarde se sumó otra persona.



El joven ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra los agresores, todos ellos identificados, uno menor de edad y que contaba, según Víctor, con hasta 14 delitos como antecedentes.



"No los conocía de nada, uno era de Molina de Segura y otros dos de Archena"; explica.

El chico compartió sus declaraciones a los vecinos dea través de Facebook, donde ha recibido numerosas muestras de cariños, además del sonoro aplauso por denunciar públicamente su agresión durante las fiestas de Santiago Apóstol de Lorquí.Tras finalizar el festival, toda la corporación municipal de Lorquí mostró su apoyo al joven y le comunicaron que "si necesitaba algo allí estarían".