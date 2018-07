Podrían subir los impuestos para saldar la deuda

El Ayuntamiento de Totana podría enfrentarse a una deuda superior a los 8 millones de euros tras las sentencias que han dictado los tribunales en su contra. El actual alcalde, el socialista Andrés García, denuncia que el anterior equipo de Gobierno dejó en ruina a la localidad.

Tanto el actual regidor como el partido Ganar Totana denuncian que en 2006, siendo regidor por el Partido Popular Juan Morales, se firmó el 'convenio del Raiguero', lo que se vendió como «la nueva Totana, con más de 5.000 viviendas en un suelo rústico», según García, por lo que se ingresaron en las arcas municipales los más de dos millones, que no fueron devueltos tras reclamarlos la empresa y que ahora tendrán que abonar al promotor Manuel Núñez, que ha ganado el juicio.

«El anterior Gobierno firmó numerosos convenios en un pleno de una tacada y en muchos de ellos hubo una clara corrupción, como es el caso de Inmonuar, y tras no devolverle el dinero, la sentencia condena al actual Ayuntamiento al pago a esta empresa, así como los pertinentes intereses y costes judiciales», según el alcalde socialista.

«Nosotros lo que alegamos es que, un convenio que fue fruto de la corrupción, no puede obligar al Ayuntamiento a devolver ese dinero, pero parece ser que la ley dice que un Ayuntamiento no se puede enriquecer ilícitamente», lamenta García, quien afirma que, aunque esta sentencia todavía no es firme, la van a recurrir, pero si en algún momento lo fuera, «perjudicará mucho más a las ya maltrechas arcas municipales». «Tendríamos que hacer un nuevo plan de ajuste, por lo que subirían los impuestos a los ciudadanos», advierte.

La deuda mayor la tiene con la empresa Urbaser, cuando en 2009 se firmó una renovación de contrato con dicha concesionaria que contemplaba una duración hasta 2032, «una operación que nació como resultado de un afán recaudatorio por la necesidad de liquidez del entonces del PP, que ya debía más de tres millones de euros a la empresa, y que contemplaba un cuadro de amortización en la que se preveía un crecimiento exponencial de la población, así como del gasto e ingresos derivados del agua de consumo, cosa que nunca ocurrió», según Ganar Totana.

Por su parte, el alcalde García asegura que en la actual legislatura el Ayuntamiento está prácticamente al día con los pagos a todas las empresas.