Aprovecha que su compañero de piso se ducha para robarle

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre que fue condenado por el Juzgado de Instrucción número Tres de Cieza al pago de una multa de 150 euros por sustraer la riñonera de un compañero de piso, que contenía 360 euros, mientras se duchaba.

La sentencia, ahora corroborada por la Audiencia, condenó también al ahora apelante a pagar al perjudicado la cantidad total de 380 euros, por el dinero sustraído y el valor del bolso.

El Juzgado de Instrucción declaró probado que los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2016, cuando el denunciante se encontraba en el baño, circunstancia que aprovechó el acusado para coger la riñonera que aquel había dejado sobre la cama y abandonar el domicilio.

El relato de hechos probados dejó constancia también de que el denunciando, con el botín en la mano, "salió a toda prisa, dejando hasta la puerta de la vivienda abierta y no volviendo a la misma desde ese momento".

En su recurso ante la Audiencia, el acusado reiteró su solicitud de absolución y aseguró que con la condena se vulneraba su derecho a la presunción de inocencia.

Pero el tribunal ha desestimado el recurso, tras asegurar que el relato de hechos fijado por el juez contiene pruebas más que suficientes para dar por acreditado que fue el autor del hurto.

Así, comenta, en el momento en que ocurrieron los hechos solo estaban en la vivienda el denunciante, el denunciado y un tercer inquilino que dormía en otra habitación.

Por otra parte, el tribunal indica que si no tuvo nada que ver con la sustracción, no se explica el motivo por el que no regresó a la casa desde entonces.