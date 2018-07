Moratalla entonará hoy su 'Pobre de mí'

Encierro rápido y sin complicaciones el vivido ayer en el sexto día de las fiestas en honor al Cristo del Rayo en Moratalla. Una res abrió la manada en los primeros metros del encierro, lo que propició alguna carrera interesante entre los jóvenes que se encontraban presentes. Los cabestros adelantaron al resto de la manada, que se quedó arropada a los pies de los caballos, y así ascendieron hasta llegar a la Farola.

Posteriormente se realizó el desencajonamiento de una vaca y un toro, donados por la Peña Divisa y la Hamburguesería Estrella respectivamente. La jornada concluyó con la actuación de Maribel Castillo en la Glorieta.

Hoy (después de una mañana en la que los niños serán los protagonistas) tendrá lugar el último encierro de las fiestas 2018, con reses de la ganadería de Miura, por lo que se espera que se produzcan interesantes carreras.

Asimismo, durante la jornada está previsto el desencajonamiento de un toro donado por la Asociación Taurina Al-alimón, Alcancio-Torrehandilla, de la ganadería de José Martínez Vivo.

A las nueve de la noche, recogida de reses. A las nueve y media empezará el pasacalles, que correrá a cargo de la charanga La Zapatiesta, tal y como se lee en el programa de fiestas.

A las once de la noche, gran traca de fin de fiesta. No es San Fermín, pero casi. Los moratalleros entonarán su participar ´Pobre de mí´, a las once y media de la noche en la Glorieta. Y hasta el año que viene, con más toros y más alegría.