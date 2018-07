¡La Copa de Bullas se despuebla!

La población española crece hasta los 46,6 millones por el primer aumento de extranjeros en 7 años. El total de personas inscritas en el Padrón en España a 1 de enero de 2018 era de 46.698.569 habitantes. El 10,1% del total de inscritos son extranjeros. Aunque estas cifras pueden ser optimistas, no sucede así con la única pedanía de Bullas, La Copa. Gracias a Rufina Gea, encargada del empadronamiento del Ayuntamiento, podemos afirmar que, de los 773 habitantes existentes en el año 2007, se ha pasado a 678 en 2017. Es decir, 95 habitantes menos en los últimos diez años y 162 menos en los últimos quince. Lejos queda aquel número 900 que citábamos cuando nos referíamos al número de habitantes de la pedanía, si bien en los últimos 21 años el número mayor registrado era de 840, concretamente en el año 2002.

Ante esta situación, la alarma ha saltado en el Ayuntamiento de Bullas, tratando el tema en el pleno del 30 de mayo del presente año. La señora alcaldesa, María Dolores Muñoz, tuvo una reunión con los vecinos de La Copa para tratar entre todos el rumbo a seguir.

Aún resuena en nuestros oídos la música celestial del 'Proyecto Fuente Higuera0'. En un programa de fiestas de aquellos años escribí que esto podría ser una solución para muchos jóvenes de Bullas y La Copa. Pero también advertí de que nos podría suceder aquello de la película de García Berlanga Bienvenido Mister Marshall, como así fue. Y mientras, vemos desmoronarse una a una las piedras de aquel hermoso palacio terminado de construir en el año 1924 por don Fabio Carreño Marsilla como regalo de bodas para su esposa doña Irene Marín Cuenca. También hemos perdido la ermita de San Antón de Bullas; la balsa, la fuente de La Rafa, el nacimiento del Río Mula, etc.

Si se cuidase y cultivase un poco más nuestro patrimonio cultural, se podrían solucionar ciertos problemas. Es de alabar la creación en Bullas del Camping de La Rafa, el Museo del Vino, la Casa don Pepe, el Mercadillo Zacatín, etc. Pero en La Copa, ¿qué? Desde que se cerró la fábrica de conservas La Diosa, las cosas han ido empeorando. Según me cuentan, bajo el piso de la calle Parra, hay enterradas unas tinajas. ¿No sería procedente estudiar esta calle, la Casa Don Pedro, Fuente Carrasca, Fuente de La Copa, etc.? Creando patrimonio crearemos vida; destruyendo o viendo morir, crearemos eso, muerte.