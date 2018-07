'El Ermitaño' dice ser inocente y el juez lo deja libre con cargos

Fue un familiar cercano de Antonio B. C., alias ´El Ermitañ0´, quien puso a la Benemérita sobre la pista de este hombre. Que no se diese con él fue otro indicio. Pero pocos más. No ha sido encontrada el arma del crimen, no se ve un motivo claro por el que Antonio, de 67 años, quisiera acabar con la vida de Manuel, de 82, y el propio acusado afirma ser inocente. Lo decía ayer también, cuando llegaba, cabizbajo, a los juzgados de Caravaca de la Cruz.

Horas después, salía libre. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 , que sigue investigando como homicidio el crimen de Archivel, y el fiscal estaban de acuerdo en que no hay pruebas para meter en la cárcel a este hombre, a quien dos de sus sobrinos recogieron a la salida de su declaración ante el juez.

´El Ermitaño´ no podrá entrar al núcleo urbano de Archivel, tampoco podrá salir del territorio español, no podrá acercarse a la familia de la víctima y tendrá que comunicar cualquier cambio de domicilio. La abogada del turno de oficio encargada de llevar la defensa de Antonio explicaba que «de momento no se ha acordado la prisión provisional porque en las diligencias de investigación practicadas hasta el día de hoy, no existen indicios suficientes para tomar una medida tan restrictiva de privación de libertad».

El crimen de Archivel fue el sábado y la Policía Judicial no dio con Manuel hasta el martes. Lo encontraron a un kilómetro de donde sucedieron los hechos.