Reproche entre partidos por las quejas vecinales de Calnegre

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Diego José Mateos, ha propuesto una batería de medidas para que el control de acceso a las playas y calas de Calnegre no sea tan restrictivo ni se convierta en un abuso que impida el uso y disfrute del litoral a vecinos y turistas. En este sentido ha anunciado que presentarán una moción al pleno para exigir la rebaja en el precio del autobús y para que se habiliten zonas de carga y descarga de pasajeros destinadas a los conductores que no vayan a permanecer en la playa. Según Mateos, el malestar entre los vecinos es grande y no descartan emprender movilizaciones en contra de las medidas que se están aplicando para acceder a la costa.

El PSOE asegura que hay que ofrecer soluciones ante el malestar que se ha generado, especialmente entre las poblaciones vecinas, el hecho de que se haya impuesto esta serie de medidas restrictivas «sin consultar previamente a la ciudadanía». Piden que se elabore un estudio pormenorizado sobre la capacidad de aparcamiento total que hay en las calas con el fin de que se pueda permitir el máximo número de vehículos, compatible con la seguridad de los usuarios y la protección del entorno natural. Mateos reclama además la rebaja del precio del billete del autobús.

El portavoz socialista insiste en que es desproporcionado el precio de tres euros por persona para recorrer un trayecto de apenas dos kilómetros y recuerda que en el parque natural de Cabo Gata en Almería, con un control similar, el precio del autobús es de un euro, por lo que insiste en que la rebaja es posible. Para los vecinos de la zona piden que se estudien bonificaciones, especialmente para las poblaciones de Morata, Ramonete y Garrobillo, con el objetivo de facilitarles el acceso, pues tienen estas playas como lugar de referencia para su descanso estival.



«Curiosas propuestas»

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Saturnina Martínez, califica de «curiosas» las propuestas sobre accesos a Calnegre, que hace el PSOE y afirma que ya fueron valoradas en su momento por los técnicos responsables. Según la edil «el problema que hay que atajar en estos momentos son los salvajes actos vandálicos que se han registrado, algo a lo que este tipo de críticas oportunistas, por parte del PSOE, no contribuye en absoluto». Martínez afirma asimismo que el acceso en autobús a las calas vírgenes de Cabo de Gata no cuestan un euro sino que su importe real es de 2,70 euros.