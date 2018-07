Virginia Martínez: "Eventos como el de Los Alcázares hacen que la música sea patrimonio de todos"

La directora de la ORSM explica en qué va a consistir el espectáculo que ofrecerán en Los Alcázares, enmarcado en la iniciativa ´Mar Menor + cultura de la que imaginas´ y subraya que gracias a eventos como éste todo el público puede sentir la música en todo su esplendor.

¿Qué importancia tiene la celebración de eventos culturales como el que se va a celebrar en Los Alcázares?

Para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es muy importante llegar a nuevos públicos. Hay mucha gente que, por diversos motivos, nunca ha visto una orquesta sinfónica en directo y que solo gracias a eventos como éste, accesible, gratuito y popular, puede aproximarse a la música en todo su esplendor, con más de 70 músicos sobre el escenario y un programa pensado para todas las edades. Sin embargo, nos consta que mucho de nuestro público habitual ya se está organizando para estar con nosotros también esa noche, lo que corrobora el hecho de que es un evento pensado para todos, para quienes están habituados a la música sinfónica y para quienes quieren descubrirla por primera vez.

El hecho de que se celebre en la playa ¿exige modificaciones en la organización o algún inconveniente a la hora de dirigir o de tocar?

Por supuesto, es un concierto muy exigente en cuanto a producción. Habitualmente tocamos en salas cerradas, acondicionadas y preparadas para conciertos, pero aquí partimos desde cero. Hay una playa sobre la que hay que montar un gran escenario, luces, sonido... y aunque llevamos meses trabajando en ello, estamos expuestos a factores externos que no podemos controlar como el viento, la humedad o el calor, lo que implica que todos tengamos que adaptarnos y pensar que la ilusión por hacer un evento tan especial está por encima de la comodidad. Sin embargo, también estamos acostumbrados a salir de nuestra sala de conciertos y a tocar en eventos al aire libre. Por suerte, tenemos un equipo de producción que vela para que todo esté perfectamente controlado y somos una orquesta muy versátil que se adapta a cualquier circunstancia si el fin último es que el público disfrute y se lleve en la memoria un bonito recuerdo nuestro.

¿Qué repertorio van a ofrecer?

En 'Show must go ÖSRM', que es como hemos denominado al concierto,vamos a hacer un repaso por algunas de las canciones del pop y del rock de todos los tiempos, por supuesto, en clave sinfónica. El repertorio está pensado para que disfruten los niños, los papás y los abuelos, con temas que van desde Bisbal hasta The Beatles, pasando por Coldplay, Michael Jackson o Queen, entre otros. La mayor parte de las canciones escogidas fueron sugeridas por el público a través de nuestras redes sociales. Nosotros enviamos todas las propuestas a Amparo Edo, una gran arreglista y compositora afincada en Los Ángeles que ha trabajado con artistas de la talla de Serrat, Sabina o Santiago Auserón, y fue ella la que seleccionó las que mejor resultado podían dar una vez orquestadas. Ella es, de hecho, quien ha hecho los arreglos musicales de los temas que sonarán esa noche.

¿Qué supone para la OSRM participar en eventos al aire libre?

Nos acerca al público. Lo hace un poco más a quien está acostumbrado a vernos en las salas de conciertos, y nos aproxima a quienes no nos conocen o no han tenido la oportunidad de disfrutar nunca de nuestra música. Es importante que la cultura se acerque al ciudadano porque solo así conseguiremos que ésta sea patrimonio de todos. Por eso, iniciativas como 'Mar Menor, + cultura de la que imaginas', el ciclo en el que está integrado nuestro concierto y que organiza la Consejería de Turismo y Cultura, son tan necesarias, pues eliminan esa barrera que a veces existe entre la gente y los grandes eventos culturales. A nosotros se nos han presentado muchos casos de personas que nos conocieron casi por casualidad, en eventos populares, al aire libre, y que desde entonces nos siguen allí donde actuamos. Porque en noches como la que viviremos el día 27 en la playa de Los Alcázares pueden nacer, sin duda, futuros aficionados a la música clásica.

¿Deberían celebrarse más iniciativas de este tipo?

Tras el concierto en Los Alcázares nos tomaremos un pequeño descanso, pero enseguida estaremos trabajando duro para afrontar una de las temporadas más intensas de los últimos años, con nuestros ciclos sinfónicos habituales en Murcia, Cartagena y Águilas; los Conciertos en Familia, que celebramos desde 2003 en el Víctor Villegasde Murcia y con los que acercamos a los niños a la música clásica con propuestas muy divertidas; el ciclo de Conciertos Escolares; actuaciones en el ciclo de Danza del Auditorio; maridajes musicales, como el que haremos acompañando al grupo Maldita Nerea en diciembre; salidas fuera de Murcia, con actuaciones en Suiza, Logroño o Madrid; acciones solidarias, con nuestras actuaciones habituales en los hospitales de la Región en Navidad; y algunos proyectos que aún no podemos desvelar, pero que vendrán a completar una temporada cargada de trabajo, de ilusión y, cómo no, de mucha música.