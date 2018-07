Inmaculada López seguirá al frente de IU en Mula

Inmaculada López García será la candidata de Izquierda Unida en Mula en las próximas elecciones municipales de 2019. La Asamblea de IU local decidió por aclamación que la actual portavoz en el Ayuntamiento de Mula de esta formación política vuelva a encabezar la candidatura de Izquierda Unida para los próximos comicios municipales. López, afirmaba que, aunque queda mucho para la campaña «me encuentro con fuerza y mucha ilusión por el hecho de que mi asamblea siga confiando en mí».

Respecto al trabajo de esta legislatura, la portavoz de Izquierda Unida destaca que «en estos cuatro años he madurado como política, me siento más segura y he aprendido mucho. Ahora siento que he madurado políticamente y la próxima campaña iremos a por todas». Sobre la situación municipal, Inma López valora que en el actual Gobierno «sí se nota falta de cambio y de iniciativa».