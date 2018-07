Exigen la renovación de varias calles en los barrios de San José y El Calvario

La concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Andrea Periago, ha reclamado el arreglo y renovación de las redes de servicios de varias calles ubicadas entre los barrios de San José y El Calvario, concretamente, las calles Franco, Redón, Cazorla, Rincón de Macho y Carmen Viejo. Según la edil, dichas calles, de manera incomprensible e ilógica quedaron fuera de los proyectos de regeneración urbana que se han ejecutado recientemente. Los vecinos, según Periago, se quejan del mal estado de las calles y aseguran no entender por qué no fueron incluidas en los proyectos de regeneración urbana de las calles adyacentes, dentro de los proyectos del Calvario o San José, «cuando era lógico y de sentido común que así fuera». Desde el PSOE piden al alcalde que no siga discriminando entre vecinos de primera y vecinos de segunda. Periago insiste en la necesidad de renovar las redes de servicios, mejorar tanto las aceras como el asfaltado, así como la situación del cableado y de los contenedores de basura.