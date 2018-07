Espaldarazo a La Bastida con una subvención de más de 100.000 euros

El programa europeo ´Europa Creativa´ ha otorgado una subvención de 104.760 euros a la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida (ASBA), del municipio de Totana (Murcia), con la que colabora la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). ASBA ha sido seleccionada por su proyecto colectivo ´Crafting Europe in the Bronce Age and Today´, también llamado CRAFTER, para recibir esta subvención de la agencia europea Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

El proyecto cuenta con la colaboración de la UAB, que excava el yacimiento de La Bastida desde hace una década, y el Ayuntamiento de Mula, en la comunidad de Murcia, como instituciones socias de ASBA. La convocatoria del programa de subvenciones ´Europa Creativa´, para proyectos de cooperación relacionados con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 (AEPC 2018), se destina a promover la herencia cultural europea, con recursos compartidos, fomentando la toma de conciencia de la historia y arte del continente y sus valores comunes. El objetivo de CRAFTER es reavivar la cerámica tradicional, tomando como inspiración las producciones cerámicas de la Edad del Bronce europea.

Para conseguir este objetivo, se realizarán una serie de actuaciones que comenzarán ya en 2018 y tendrán lugar hasta el final de 2019 y en el que participarán expertos en patrimonio cultural y artesanos locales. La UAB actuará como coordinadora científica para la transferencia de conocimiento del proyecto, garantizando la orientación científica y la calidad de los resultados, y participará activamente en el asesoramiento sobre los recipientes cerámicos de la Edad de Bronce.

En el proyecto CRAFTER liderado por la ASBA, además de la UAB y el Ayuntamiento de Mula, participan otros cinco organizaciones.