La reconstrucción del 'Loli de Gea' caldea el ambiente político en Cehegín

Desde el Equipo de Gobierno, su portavoz Maravillas Fernández ha puesto de manifiesto que «las infraestructuras se llevarán a cabo pese a las trabas de PP y Ciudadanos»

Las aguas siguen revueltas en Cehegín con el tema de la reconstrucción del Pabellón ´Loli de Gea´. El Partido Popular de Cehegín ha criticado que el PSOE «diga una cosa cuando está en la oposición y haga lo contrario en cuanto gobiernan», en relación con que los socialistas no hayan presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el Senado para incluir una partida para la construcción del nuevo pabellón deportivo de Cehegín, cuando hace poco más de un mes, antes de que Pedro Sánchez accediera al gobierno, sí lo hicieron.

La diputada socialista por Murcia, María González Veracruz, junto al alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora, anunciaron el pasado mes de mayo, cuando aún gobernaba el Partido Popular, que el grupo parlamentario socialista había presentado una enmienda encaminada a conseguir fondos de los Presupuestos Generales del Estado para la construcción del pabellón y que esta fue rechazada en el Congreso.

Ahora, «tras la llegada del PSOE al gobierno han tenido la oportunidad de presentar enmiendas en el Senado para incluir esa partida y no lo han hecho», han señalado desde el Partido Popular ceheginero.

Los ´populares´ han apuntado que «no es lo mismo predicar que dar trigo, y lamentablemente el PSOE nos tiene acostumbrados a eso, a mucho hablar cuando están en la oposición y a olvidarse de lo dicho cuando gobiernan». «Ahora han decidido olvidarse de Cehegín», han concluido.

Por su parte, Ciudadanos ha denunciado un nuevo retraso que va a afectar a la reconstrucción del pabellón deportivo Loli de Gea, año y medio desde su derrumbe, «por la falta de pericia y la incapacidad del equipo de Gobierno socialista». Así lo afirma el portavoz local de la formación, Jerónimo Moya, quien considera «un nuevo resbalón en la nefasta gestión del alcalde Rocamora que la licitación de las obras de reconstrucción haya quedado desierta, como ha publicado el BORM este lunes». A su juicio, este contratiempo hace necesario comenzar nuevamente con la licitación, «sin perjuicio de que sea necesario realizar modificaciones en el proyecto, lo que retrasará aún más su puesta en marcha, ocasionando con toda seguridad que las obras no estén concluidas a tiempo para comenzar con normalidad la actividad deportiva en este espacio a partir de septiembre».

«Lo lamentable es que a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con la indemnización del seguro, 863.000 euros, desde el mes de mayo de 2017, la licitación del proyecto para el acondicionamiento del Pabellón, fijada en 323.171 euros, haya tardado un año y medio en ser publicada, y que se haya hecho por unos importes muy bajos, lo que ha provocado que ninguna empresa se interese por acometer una obra que no genera beneficios y se añada, por tanto, más incertidumbre sobre la fecha de apertura de esta instalación deportiva al público nuevamente», ha destacado Moya, que lamenta que «los cehegineros sigan sin contar con unas instalaciones adecuadas para la práctica deportiva, y que se tenga que seguir pagando el alquiler de un gimnasio de la localidad para el desarrollo de algunas de las actividades deportivas municipales».

El portavoz de Ciudadanos afirma no entender que «después de un año y medio desde el colapso del pabellón municipal Loli de Gea, el equipo de Gobierno socialista no haya sido capaz de levantar esta infraestructura, con el proyecto que ya ha presentado hasta en dos ocasiones, y que ahora se quede desierta la licitación, no hace más que poner de manifiesto la incapacidad para gestionar y para resolver los problemas de Cehegín, de la que vienen haciendo gala desde el inicio de la legislatura».

Y añade que «exigimos que se deje de engañar a los cehegineros, que se dejen los socialistas de presentaciones virtuales y que liciten de una vez el proyecto con las modificaciones precisas, para que las instalaciones deportivas del Loli de Gea estén abiertas al público lo antes posible».

«Pese a las trabas las infraestructuras llegaran»

La teniente alcalde del Ayuntamiento de Cehegín, Maravillas Fernández, ha querido aclarar que «nos hemos visto obligados a ajustar el precio del contrato al máximo, ya que la cantidad recibida del seguro tras el derrumbe de la instalación será destinada a la construcción del nuevo pabellón, mientras que este polideportivo, objeto de la licitación, se financiará con una partida procedente del Plan de Obras y Servicios que aún no está aprobado por la Comunidad Autónoma».

Fernández culpa del verdadero retraso en la reconstrucción de las instalaciones deportivas previstas en Cehegín «al bloqueo al que nos han ido sometiendo PP y Ciudadanos desde que ocurriera la catástrofe del Loli de Gea, tanto a la hora de determinar las partidas presupuestarias necesarias como a la de buscar financiación para las mismas, poniendo a este equipo de gobierno todas las trabas posibles para que estas infraestructuras no se hayan puesto en marcha con celeridad».

La teniente alcalde ha querido no obstante tranquilizar a los vecinos y vecinas de Cehegín en el sentido de que, a pesar de no haber encontrado respaldo en el resto de administraciones, ni con el permiso del Ministerio de Hacienda para solicitar un crédito, ni con a ayuda directa de la Comunidad Autónoma tras el problema sobrevenido con la instalación, y rechazando tanto PP como Ciudadanos la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que presentó el PSOE para la concesión de una ayuda directa al Ayuntamiento de Cehegín, el equipo de gobierno seguirá trabajando para que el Municipio disponga lo antes posible "de las infraestructuras deportivas que la localidad merece y demanda, y al precio que nos podemos permitir".

En relación a la acusación del PP de no presentar una enmienda a los PGE sobre la ayuda al pabellón de Cehegín tras el cambio de Gobierno, Fernández aclara que «la respuesta es muy sencilla, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y tanto ellos como Ciudadanos ya rechazaron la enmienda cuando gobernaban los populares», lanzando la pregunta: «¿Es que acaso el PP cambiaría ahora su voto, estando en la oposición? ¿Qué diferencia de criterio tienen? ¿Ahora que ya no es Rajoy quien gobierna, se han vuelto de repente muy reivindicativos? ¿Por qué antes no lo fueron, cuando tuvieron la oportunidad de interceder? Y si ahora tienen tanto interés, pueden presionar a sus compañeros del Gobierno Regional para que cumplan con el mandato aprobado en la Asamblea para que doten una partida presupuestaria para ayudarnos a terminar las instalaciones deportivas cuanto antes».