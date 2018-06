Medio año de cárcel por pegar un empujón a un guardia civil en Cieza

La Audiencia Provincial de Murcia ha rebajado la pena de once a seis meses de cárcel a un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, por dar un empujón a un guardia civil en la calle.

Según se lee en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, los hecho acontecieron en una calle de Cieza en otoño del año pasado. El acusado fue sorprendido por dos agentes de la Benemérita «realizando pintadas sobre los vehículos». Entonces el hombre «aprovechó un descuido para propinar a uno de los guardias civiles un empujón que le hizo golpearse contra el vehículo policial, perdiendo levemente el equilibrio, sin que llegara a causar ninguna lesión». El sospechoso aprovechó para escaparse.

Dos meses después de lo sucedido, un juzgado de Lo Penal de Murcia condenó al hombre por un delito de atentado y le impuso una pena de once meses de prisión. El acusado recurrió a la Audiencia Provincial.

Este tribunal explica que «el guardia civil no esperaba esa conducta, ya que el autor parecía colaborar a la simple petición verbal de identificación. Como apunta el Ministerio Fiscal en su informe, no se produce el empujón en el curso de la huida, ni como una manera de zafarse del agente, sino que se acomete al mismo y, aprovechando su pérdida de equilibrio, se inicia entonces la huida del lugar».

«Si bien nos encontramos con un empujón que no va precedido de acción física previa de los agentes se trata en definitiva de una resistencia con una manifestación de violencia ciertamente moderada», apunta la sentencia, que añade que «si bien se trata de manifestación violenta no grave, sí fue de la entidad suficiente como para conseguir el propósito de lograr la huida del lugar y por tanto excede de lo que constituye el concepto y alcance de aquélla».

De esta manera, la sala estima parcialmente el recurso del hombre y le baja la pena: no lo condena por atentado, sino por un delito de resistencia. Así, la pena queda reducida y ya no es de once meses de prisión, sino de medio año.