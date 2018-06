Todos quieren conseguir la Alcaldía de Blanca

El próximo 1 de julio, el concejal que se presentó a las elecciones como cabeza de lista de la formación Blanca Puede –ahora se llama Blanca lo Primero-, Francisco Javier Rodríguez, debería convertirse en el alcalde de Blanca a tenor del pacto de Gobierno al que llegó su partido con el PP a finales de 2016 y tras la moción de censura que desbancó del poder al socialista Pedro Luis Molina.

Sin embargo, todo parece indicar que no va a ser así, puesto que, a finales de 2017, ese pacto de gobierno se rompió y, por lo tanto, el PP considera que aquel acuerdo ya no sirve. Pero los dos concejales de la por entonces 'marca blanca' de Podemos no piensan rendirse y, de hecho, el asunto va a acabar en los tribunales si, finalmente, y como todo parece indicar, la actual alcaldesa, Esther Hortelano, no deja las riendas del pueblo a su ex socio 'morado'. Estos días, en el centro del pueblo, ha aparecido una gran pancarta en la que se puede leer: ¿Cumplirá el PP el acuerdo firmado ante notario el 1 de julio? Además, desde ayer, los dos ediles de Blanca lo Primero están repartiendo un boletín en el que recuerdan todo lo que sucedió y en el que también plasman el pacto de gobierno, firmado ante notario, que se rubricó el 21 de noviembre de 2016.

El acuerdo, que se firmó ante notario, recoge que «reconocemos y por ello acordamos y aceptamos, que pese a lo dicho en la reiterada moción, la alcaldía del Ayuntamiento de Blanca será ocupada por Doña Esther Hortelano Ortega, desde la fecha de aprobación en el Pleno extraordinario de la moción de censura, hasta el día de 1 de julio del año 2018, fecha en la que será sustituida en dicho cargo por don Francisco Javier Rodríguez Molina hasta la finalización de la actual legislatura».

Tras una serie de 'desencuentros', la puntilla para que el pacto se rompiera fue el cese, por parte de la alcaldesa, del alcalde del barrio de la Estación, Ernesto Ortega, al que como número tres de Blanca Puede se le había prometido un módico sueldo pero que, por imposibilidad legal, nunca percibió. A partir de ese momento, las desavenencias fueron 'in crescendo' hasta la ruptura definitiva.

La alcaldesa de Blanca, Esther Hortelano, ha declinado hacer valoraciones sobre las últimas iniciativas de Blanca lo Primero pero sí señala que «fueron ellos los que provocaron la ruptura del pacto, ya que desde el cese del alcalde de barrio, se multiplicaron las deslealtades al equipo de Gobierno, por lo que el acuerdo se rompió». Para la regidora blanqueña «ese pacto está ya muerto y liquidado, ellos mienten, y lo hacen reiteradamente».