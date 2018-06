Una edil no adscrita denuncia que fue expulsada de una mesa técnica

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla Magdalena García Belmonte denuncia que fue expulsada de la mesa técnica sobre subvenciones que se celebró en la mañana de ayer en el Consistorio. Un hecho que está dispuesta «a llevar a los tribunales» y por el que presentó «una queja a la secretaria municipal», según explicó a esta Redacción.

García Belmonte asegura que en otras ocasiones se le había permitido que estuviera presente en la reunión y que ayer cuando se presentó en la misma, «la secretaria del Ayuntamiento me dijo que no me podía quedar en la mesa técnica, porque no pertenezco a ningún grupo municipal». La edil, que formó parte de Cambiemos, grupo con el que empezó la legislatura, destaca que su excompañero en Cambiemos y concejal por esa formación, Arcadio Martínez Corrales, es quien impulsó que se prohibiera su entrada.

Martínez Corrales lo desmiente y explica que la concejala no entró a la mesa técnica «porque el reglamento del Ayuntamiento no permite que esté presente, ya que no forma parte de ningún grupo municipal» y añade que «yo mismo pedí que se cambie el reglamento para que pueda estar presente en la próxima comisión».

Por su parte, fuentes municipales reconocen que la secretaria municipal le indicó a la edil no adscrita que no podía estar presente en la reunión técnica, ya que no cumple con el requisito de pertenecer a un grupo municipal, «se limitó a cumplir con el reglamento y además hubo un requerimiento por parte de otro concejal para que se cumpliera con la normativa».