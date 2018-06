Un pregón para el recuerdo

El actor pinatarense Norberto Samper Albaladejo fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, con un pregón salpicado de humor y recuerdos, aquellos que lo hacen sentirse siempre unido a este municipio y sus fiestas.

Arropado por familia, amigos y vecinos, Norberto Samper, o como el mismo se definió ´Norbertico el del 95´, repasó sus inicios en la fiestas, siendo muy niño, en la extinta calle Norte. «Fue donde aprendí algo que me ha acompañado el resto de mi vida. Y es que la unión hace la fuerza, porque en esa calle todos sumábamos».

El pregonero recordó también las largas noches desde adolescente en barracas de la localidad como La Banda, Inferno o La Llana, y los quebraderos de cabeza que él mismo daría a los diferentes concejales de Festejos a lo largo de este periplo. Un tiempo en el que «volvía a percibir ese sentimiento de unidad, de calle, de pueblo», aseguró el pregonero.

También narró cómo nació su gran vocación, aquella que lo alejaría de San Pedro del Pinatar para aventurarse en la carrera de actor; el teatro. Una pasión que encontró también en la localidad, de la mano del grupo de teatro local: «La primera vez que pise un escenario, delante de 600 personas, durante más de una hora y media y haciendo un personaje protagonista, me di cuenta de que no quería bajarme». «Murcia, Tarragona, Barcelona, Polonia, Italia, Teruel, Fuerteventura, Londres, Mallorca y Madrid. En todos estos lugares he vivido, en todos he trabajado, pero ninguno me arrastra a volver como lo hace mi pueblo, San Pedro del Pinatar», reconoció el pregonero.

Afirmó que debe lo que hoy es «a mi familia, a mis amigos, a mi pueblo». «Si alguien merece un reconocimiento sois todos vosotros. ¡Gracias por hacerme disfrutar tanto de la vida!», concluyó el pregonero. La alcaldesa de la localidad, Visitación Martínez, agradeció a Norberto Samper su emotivo pregón y que siempre tenga presente a San Pedro del Pinatar. Además, impuso al pregonero el escudo oficial de la Villa antes de firmar en el libro de honor. El acto, celebrado en el Parque de La Aduana, contó con la actuación de Reyes García y Borja Pando, e incluyó también la despedida de las Reinas del pasado año.