Arrestado el hombre que apuñaló a otro en Playasol I

Empezaron a gritarse en la calle por motivos que no han trascendido. En un momento dado, uno de los dos jóvenes implicados en la riña sacaba un arma blanca y apulañaba en el abdomen al otro. Acto seguido, se largaba del lugar y dejaba al otro malherido en el suelo. Este joven, de 35 años de edad, era ingresado, enseguida, en el Santa Lucía de Cartagena, localidad vecina a Mazarrón, que es donde ocurrió el suceso. Fue en el Puerto, en concreto en la calle Pensamientos, que está en la zona de Playasol I. Esto pasó el sábado por la mañana. El mismo día, la Guardia Civil ya identificó al sospechoso, aunque no lo llegó a detener entonces. Ahora ya ha sido arrestado. La víctima está bien y no se teme por su vida. La herida fue superficial.