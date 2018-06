Sánchez renuncia a ser diputada porque aspira a recuperar el Gobierno local

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar, justificó su renuncia al acta de diputada en el congreso de España en sustitución del que ya es Secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, en la inmediatez de las elecciones municipales de 2019 y su deseo de contribuir junto al resto de compañeros para conseguir el Gobierno municipal que perdieron en el año 2007, siendo desbancados por el Partido Popular.

Sánchez entiende que ''el proyecto del PSOE se encuentra muy avanzado de cara a la próxima legislatura'', añadiendo que ''el grupo al que pertenezco lleva una actividad frenética, no paramos en ningún momento y estamos convencidos de que en 2019 Lorca tendrá un gobierno de altura con el partido socialista, como se merecen los ciudadanos y por eso quiero dedicar todos mis esfuerzos a ello''.

Por eso, indicó que ''a 11 meses de las elecciones no podemos deshacer parte del trabajo que llevamos hecho''. También señaló que ''como en mi partido se hacen las cosas de diferente forma en comparación con otros, tenemos como axioma 'Un militante, un cargo y un sueldo''.

''Me comprometí con la ciudadanía lorquina a no compatibilizar dos actas y debo cumplir con mi palabra'', aunque Sánchez afirmó que era posible compatibilizar de aquí a mayo de 2019 los dos cargos, ''pero entiendo que no sería coherente y faltaría al compromiso y a la verdad''.

Por eso, añadió que ''hay que renunciar a un acta porque esa fue la palabra dada y sacrificaré así esa opción porque me debo a la militancia y a los vecinos de Lorca a los que no quiere defraudar''. Sánchez Jódar fue diputada nacional durante nueve meses al final de la primera legislatura siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.