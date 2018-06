La voz ciezana de Spotify

El municipio de Cieza ha sido siempre cantera de grandes voces de la radio que han triunfado a nivel regional e incluso nacional. No es de extrañar que surgiera en Cieza a principios de los años 90 del pasado siglo XX la ´Asociación Amigos de la Radio´ en la que nacieron muchas nuevas voces.

Una de ellas fue la de Pedro José Fernández, que tras aquella primera experiencia saltó a la emisora de la Cadena Ser en Cieza y, después, a la ya desaparecida Radio Ilusión Cieza (la actual Solo Radio Marca).

Muchos han sido los proyectos que ha emprendido, desde la radio fórmula hasta los magazines, pasando incluso por la presentación y dirección de un programa de misterio que en poco tiempo se convirtió en un referente de la Parapsicología a nivel internacional.

Su consolidación como actor publicitario llegó un poco más tarde de la mano de la empresa catalana Todo Jingles, donde su voz ha ido creciendo hasta ser un habitual de los anuncios de primeras marcas en prácticamente todas las cadenas de radio y televisión nacionales. A ello se suma su consolidación como presentador en el formato digital Spotify.

''Todojingles.com me ha dado la posibilidad de ampliar mis horizontes profesionales como no podía ni imaginar. La confianza de su gerente, Sergi Carles, lo ha sido todo para mí en estos últimos años. Ser el director de Producción de una empresa audiovisual con representación en todo el territorio nacional es una responsabilidad muy alta que me recuerda cada día que hay que seguir trabajando con la misma ilusión que cuando empecé. Y así lo hago, porque sigo amando mi trabajo y es lo que me renueva cada día''. Su trayectoria comenzó ''en una pequeña emisora del pueblo''.

Al margen de la creación y grabación de anuncios, Fernández lleva doblando publicidad muchos años. Se basa en la técnica mediante en la que la voz del doblador sustituye a la del protagonista de un ´spot´ que viene de otro país para poder ofertar y promocionar ese producto en el nuestro.

''Evidentemente hay que hacer sincronía labial, que es, nada más y nada menos que hablar en el mismo momento y con la misma intención que el personaje al que estás doblando, pero con tu voz, intentando copiar el estilo, ritmo y velocidad que le imprime al anuncio el actor original'', explica el locutor, quien además quiere ampliar aún más su amalgama profesional y ya ha comenzado a hacer sus ''primeros pinitos'' en doblaje de películas o series.

''Es algo mucho más complicado pero a la vez extremadamente divertido'', exclama Fernández, que desde hace ya dos años se forma para dar el salto al séptimo arte.

Asegura que se trata de una formación muy atractiva, ya que ser actor de doblaje ''es convertirte en un personaje distinto cada diez minutos y hacer o decir aquello que en la vida real no podrías o no te atreverías''.