C. C. F.

Huyen después de intentar robar en el colegio Pedro Rodríguez de Cieza C. C. F.

La Policía Local de Cieza abortó a última hora de la tarde de este domingo un robo en el colegio público Pedro Rodríguez, al que los presuntos ladrones accedieron saltando la valla que rodea el centro y abriendo después una ventana. Los uniformados tuvieron constancia de que la alarma del centro había saltado, desplazándose de inmediato.

Cuando llegaron, los agentes no encontraron rastro de los asaltantes, aunque comprobaron que, aparentemente, no se habían llevado nada. No obstante, sí tuvieron tiempo de revolver los armarios y varios cajones en una de las clases, aunque, posiblemente alertados ante la llegada de los agentes, desistieron y se fueron. La Policía montó entonces un dispositivo para dar con los autores de estos hechos, aunque resultó infructuoso.

No es la primera vez que este colegio de Cieza es objeto de robos, ya que se encuentra a las afueras de la ciudad y en un lugar muy poco transitado.