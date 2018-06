Al concierto con toallitas

Limpiando sus asientos con clínex y toallitas. Esa fue la única forma de que los asistentes a un concierto benéfico en el auditorio Gabriel Celaya de Cieza pudieran ver espectáculo. Y es que el portavoz municipal de CCCiezanos (CCCi), José Luis Vergara, denuncia que el centro ciezano «no se limpia adecuadamente».

«Una desagradable sorpresa que tuvimos que afrontar con todo el sentido del humor disponible pero que debemos censurar categóricamente». Así de contundentes se expresaron ante el representante de CCCi algunos asistentes al acto benéfico celebrado el domingo pasado y en el que actuaba la banda municipal de Cieza por el pésimo estado de limpieza de los asientos del auditorio, explica Vergara, para quien «no es de recibo que se preste una instalación pública en tan deficiente estado de mantenimiento por lo que nos vemos en la obligación de formular preguntas al respecto, y desde luego esperamos que algo así no vuelva a suceder».

Vergara preguntará en el próximo Pleno por el régimen de cesiones y el mantenimiento del conocido como auditorio del parque. Y es que el portavoz municipal de CCCiezanos considera que «el Ayuntamiento debe responder de la conservación, limpieza y buen estado en general de las instalaciones que cede a las asociaciones y colectivos para realizar sus actos centrales, y también tomar las precauciones que correspondan para asegurar su perfecta utilización».

Lo que también tiene claro es que «no pueden volver a suceder episodios como el denunciado y que ha pasado a formar parte del acervo colectivo como 'el festival de los clínex y las toallitas' por verse obligado la mayoría del público asistente a limpiar cada uno su silla y ayudar a la del vecino cuando éste no estaba convenientemente provisto de medios de limpieza».

«Los pañuelos y toallitas de bebé volaban entre buena parte del público, en lo que fue un préstamo colectivo de utensilios para adecentar, al menos en lo mínimo, los asientos de plástico del auditorio al aire libre Gabriel Celaya antes de que cada uno pudiera ocupar su asiento por la bochornosa suciedad de las localidades», continúa Vergara Giménez.

«El que no tuvo la suerte de hacerse con un medio de limpieza, salió con su dorso retratado del evento cultural en lo que no cabe disculpar como un hecho impredecible, pues ninguna tormenta, más allá del vuelo del clínex sucedió esa noche ni las noches anteriores al festival de música y danza», asevera, a la vez que añade que «hoy mismo está programado un multitudinario acto de música tradicional y esperemos que quien corresponda haya tomado buena nota para que no se reproduzca una situación semejante, por el bien de todos y la imagen de Cieza como ciudad del siglo XXI».



Refuerzo en verano

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cieza, María Ramos, ha salido al paso de las afirmaciones del edil Vergara asegurando que, de forma constante, los técnicos de su Concejalía trasladan a la empresa municipal Promociones Empresariales el cuadrante con los días que se van a desarrollar actividades con objeto de que los trabajadores procedan a la limpieza del recinto.

No obstante, Ramos aseveró que ya ha instado a sus técnicos para que trasladen la necesidad de realizar limpiezas más exhaustivas coincidiendo con el aumento de actividades en este auditorio al aire libre de cara al verano.