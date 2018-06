Las playas de San Pedro se llenan de máquinas compactadoras de latas

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en colaboración con la empresa Estrella de Levante y la asociación de discapacitados Aidemar, ha instalado en playas de Lo Pagán diez compactadores de latas para reciclar el aluminio y contribuir al cuidado del medio ambiente. Según un comunicado de la empresa cervecera, las latas actuales necesitan un 40% menos del metal que las que se fabricaban hace 25 años y menos energía y materia prima.

El aluminio es un residuo de fácil manejo, ligero, que no se rompe, no arde y no se oxida, además de compactarse fácilmente y temer importantes ventajas porque puede ser reciclado en su totalidad sin ver mermada su calidad.

Los compactadores, con capacidad para 2.000 latas, se han instalado en el parque junto a la curva de los bares; en la calle Alcalde José María Tárraga; en el Paseo Marítimo del Mojón; en la esquina de la explanada de Lo Pagán y en la avenida Romería de la Virgen del Carmen. Según las mismas fuentes, «se trata de una acción de reciclaje solidario, puesto que serán los usuarios de la asociación Aidemar los encargados de mantener y gestionar cada compactador. Además, cobrarán un euro por cada kilo de aluminio que recuperen».

Un alumbrado más eficiente

Por otra parte y de cara a las mejoras de la localidad de San Pedro de cara al verano, la Comunidad Autónoma aporta cerca de 325.000 euros a las obras de remodelación y mejora energética del alumbrado exterior en diversas calles de San Pedro, dentro de un proyecto por importe de más de 351.000 euros costeado por los Planes de Obras y Servicios (POS) correspondientes a las anualidades de 2016 y 2017.

El director general de Administración Local, Manuel Durán, recorrió ayer algunas de las calles que se han beneficiado de esta inversión, acompañado por la alcaldesa del municipio, Visitación Martínez, y destacó «la mejora y el beneficio que representa para el municipio y sus vecinos esta actuación, que como todas las de estos planes permiten hacer frente a inversiones que redundan en la mejora de la calidad de vida de la población».

Durán recordó que el próximo Plan de Obras y Servicios d abarcará los ejercicios de 2018 y 2019, «de modo que puedan afrontarse inversiones más ambiciosas por parte de los ayuntamientos, que en el caso de San Pedro del Pinatar ascenderán a cerca de 400.000 euros». Martínez señaló que estas actuaciones se enmarcan en un plan integral para sustituir todas las luminarias públicas del municipio por tecnología LED, más sostenible.