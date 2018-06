Dimite la juez de paz sustituta tras ejercer dos años de forma irregular en Alcantarilla

La elección del juez de paz sustituto en Alcantarilla está dando que hablar y ha motivado un conflicto político entre el equipo de Gobierno del Partido Popular y los grupos de la oposición. Y es que Eulalia C. C., la persona que fue elegida hace dos años para este cargo por el Pleno del Ayuntamiento, con la mayoría absoluta del Pleno, ha presentado su renuncia al cargo, debido a que podía estar en una situación de incompatibilidad que le podría costar incluso una sanción disciplinaria por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La polémica comenzó hace dos años, cuando se acabó el mandato de la juez de paz sustituta de entonces y el Pleno del Ayuntamiento tenía que sustituir la plaza. La persona que ejercía, María Dolores S. G., se presentó a la reelección, pero había cinco candidaturas más, entre ellas la de la citada Eulalia C. C, una abogada de la localidad vinculada al PSOE, partido de cuyas listas electorales ha formado parte en anteriores comicios, concretamente en los de 2007. También estuvo en la Ejecutiva municipal del PSOE. Y fue esta candidata la que se impuso en la votación, con 12 apoyos. Aunque la votación fue nominal y secreta, el Grupo Municipal Popular da por hecho que obtuvo los votos de los cinco concejales del PSOE, los cuatro de Ciudadanos, los dos de IU-Verdes y el edil de Cambiemos Alcantarilla, la marca local de Podemos.

La Sala de Gobierno del TSJ procedió al nombramiento, a propuesta del Pleno, el 12 de julio de 2016 y Eulalia C.C. ha estado ejerciendo como juez de paz sustituta hasta ahora, teniendo sus más y sus menos con el Partido Popular, que la acusa de utilizar su cargo para hacer política y de haber protagonizado durante estos dos años algunas declaraciones públicas desafortunadas.

Sin embargo, Eulalia C. C. ha estado ejerciendo como letrada, según certificó en su día el Colegio de Abogados de Murcia, algo que resulta incompatible con el cargo de juez de paz, según los artículos 14 y 32 del Reglamento 3/1995 de los Jueces de Paz. El TSJ tuvo conocimiento de esta información y abrió expediente, que fue trasladado a la afectada y al Promotor de la Acción Disciplinaria para realizar las acciones oportunas. Tras esta comunicación del TSJ, Eulalia C. C. presentó su renuncia, en la que alegaba simplemente «motivos personales».

La plaza, por tanto, se encuentra ahora mismo vacante. El Pleno municipal se volverá a reunir el próximo jueves 28 de junio para proceder al nuevo nombramiento. Y uno de los aspirantes puede tener los mismos problemas que la dimitida juez de paz. Es José Francisco Rodríguez Picazo, que ha sido secretario de Empleo del PSOE de Alcantarilla y también, hasta ahora, abogado.

El PP local reclama a la oposición que no utilice las instituciones municiplales para meter «a sus piezas políticas».